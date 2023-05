Top Marques torna nel 2023 con qualche novità

È nel cuore del Café de la Rotonde del Casinò di Monte-Carlo che è stata presentata la 18ª edizione di Top Marques.

“Dopo il successo della 17ª edizione, volevamo offrirvi un’edizione ancora più ricca, più straordinaria, con ancora più supercar, auto da collezione, innovazioni tecnologiche e veicoli “green” rispetto al 2022″. È così che Salim Zeghdar, CEO di Top Marques, ha aperto la conferenza stampa per presentare le novità di uno degli eventi più importanti del Principato.

Quest’anno, dal 7 all’11 giugno al Grimaldi Forum di Monaco si attendono un centinaio di espositori provenienti da tutto il mondo. Ancora una volta troverete decine di veicoli, dalle supercar alle auto da collezione, passando dalle barche alle moto, senza dimenticare orologi e gioielli.

Al salone saranno presenti nuovi marchi, come Quarkuss, un’azienda francese che presenterà il suo ultimo prototipo. © Top Marques

La prima vendita all’asta

Una delle grandi novità di questa 18ª edizione è la vendita all’asta che si terrà giovedì 8 giugno. Guidata da Monaco Car Auction, che terrà qui la sua prima asta, la vendita sarà incentrata sul marchio italiano Ferrari. “Il mio desiderio era quello di organizzare un’asta. Lo faremo quest’anno (…) e per i prossimi tre anni ci sarà una vendita a tema”, ha dichiarato soddisfatto Salim Zeghdar.

6 lanci mondiali

Ogni anno, Top Marques ospita una serie di veicoli in anteprima mondiale. È proprio sul suolo monegasco infatti che alcuni marchi svelano le loro ultime creazioni. Nel 2023 sono previsti sei lanci mondiali: il veicolo lunare Flex di Venturi, che arriverà sulla luna nel 2026 grazie a SpaceX, un e-roadster elettrico senza batteria, una novità assoluta, la nuovissima Dallara Stradale, il modello IR8 Tribute e due Ford Broncos Restomod presentate da Vélocity. L’ultima esclusiva è ancora segreta, anche se sappiamo che sarà presentata da un costruttore europeo.

La Quantino twentyfive, l’e-roadster elettrico senza batteria e il Rover Flex di Venturi. © Top Marques

GMK, concorsi, progetto Lego…

L’evento continua e si arricchisce di contenuti. L’influencer GMK resta l’ambasciatore dell’evento e sarà presente il 10 giugno per una sessione di autografi. Svelerà anche un gioiellino: per citare le sue parole “la moto più potente del mondo”.

Si potrà partecipare a diversi concorsi: in palio delle scarpe da ginnastica (collab’ GMK x Top Marques), oppure un corso di vela e una patente nautica con il concorso di disegno sulla “mobilità di domani”, riservato ai bambini del Principato di età compresa tra i 7 e i 17 anni e organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con il Dipartimento nazionale dell’istruzione. I più piccoli (e non solo) potranno prendere parte a laboratori Lego sul tema dell’automobile. “Per chi vuole costruire l’auto dei propri sogni con i lego”, sorride il CEO di Top Marques.

Per quanto riguarda i veicoli, potrete contare soprattutto sulla presenza di moto e auto d’epoca, senza dimenticare le novità come l’ultima versione dell’auto volante di MC Clic, su cui ha viaggiato lo scorso anno il Principe Alberto II.

Info pratiche