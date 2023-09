Concours d’élégance réussi pour la Monaco Classic Week

Dans la marina du Yacht Club de Monaco, les voiliers, riva et autre embarcations mémorables sont visibles jusqu’à demain.

Monaco Classic Week – La Belle Classe porte bien son nom. Devant le Yacht Club, le spectacle commence par quelques dizaines de Riva amarrés, dont la coque en bois verni resplendit au soleil. Il est rare d’en voir autant et les échanges entre propriétaires vont bon train. Il est midi, chacun monte sur son bateau et rejoint la sortie du port.

Une trentaine de Riva étaient attendus pour cette 16ème édition du Monaco Classic Week. Le Riva Lamborghini a même le droit à sa propre exposition. © Monaco Tribune

Ce vendredi, le soleil au zénith signifie le 1er signal d’attention pour les Dinghies 12′ et le départ de la régate des voiliers de tradition. Depuis mercredi et jusqu’à demain, c’est un programme chargé que suit l’événement, composé d’animations, de parades et de quelques épreuves nautiques.

Étant donné l’heure, la marina n’est pas fortement peuplée de bateaux mais il est quand même possible d’admirer quelques belles embarcations comme le Silver Lass, un Yacht à moteur de 17 mètres de longueur et datant de 1961.

De haut en bas : le Silver Pass, le Pierina, le O’Remington et le Iduna. © Monaco Tribune

Côté voiliers, le Pierina prend le soleil. D’une dizaine de mètre de long, il fête ses 72 ans cette année. Quelques mètres plus loin, le Iduna et ses 33 mètres de longueur impressionne. Le voilier est hollandais et date de 1939. Presque l’âge de son voisin, le O’Remington, de 1946 et ses 29 mètres. Plutôt classe !

Demain, samedi 16 septembre, les quais et le village de la Monaco Classic Week sont encore en accès libre et gratuit.

Programme de ce dernier jour :