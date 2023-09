Le centre d’accueil de jour de pédopsychiatrie franco-monégasque a ouvert ses portes

Le 15 septembre dernier, la signature d’une convention de partenariat entre la Fondation Lenval et la Direction de l’action sanitaire a finalisé l’arrivée de ce nouvel établissement de santé à Beausoleil.

Les modalités de fonctionnement sont fixées. Le centre d’accueil, situé au 46 rue du Professeur Langevin, va pouvoir recevoir, en ambulatoire, des enfants et adolescents, jusqu’à l’âge de 18 ans, présentant des troubles psychopathologiques complexes. La structure de 650m2, répartis sur trois étages, aura une capacité d’accueil de 35 enfants, dont 17 réservées aux enfants résidents ou scolarisés à Monaco. En ce qui concerne les équipes, elles seront déployées par la Fondation Lenval.

« Le centre d’accueil de jour travaillera en étroite collaboration avec les acteurs des dispositifs de soins, médicaux-sociaux, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports implantés en Principauté », ajoute le Gouvernement Princier.

Christophe Robino a rencontré et conseillé les futurs professionnels de la santé

Pour rappel, le projet avait été initié en 2018 par le Département des Affaires Sociales et de la Santé monégasque, l’Agence Régionale de Santé Paca et la Fondation Lenval, compte tenu de la saturation des établissements spécialisés en Principauté (Centre Plati) et dans les Alpes-Maritimes.