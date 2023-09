Christophe Robino a rencontré et conseillé les futurs professionnels de la santé

Le Conseiller-Ministre a discuté en présentiel et en ligne avec les étudiants et internes en médecine et pharmacie. © Direction de la communication / Stéphane Danna

C’est un rendez-vous annuel entre le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et les étudiants et internes en médecine et pharmacie.

Profitant de la procédure française du choix des postes pour les étudiants ayant passé les ECNi (Epreuves Classantes Nationales informatisées) en 2023 et du futur forum « Monaco pour l’Emploi » auquel participera le CHPG, la rencontre s’est déroulée jeudi dernier.

Sensibiliser sur les spécialités médicales et pharmaceutiques qui sont et seront porteuses ces prochaines années à Monaco, en voilà l’objectif. L’accent est aussi bien mis sur les cabinets de ville que dans les établissements de santé de la Principauté et les divers postes médicaux au sein des services administratifs. Christophe Robino a donc dialogué, en présentiel et en ligne avec les principaux concernés.

Comment travailler au Centre Hospitalier Princesse Grace ?

« C’est un mystère pour personne, ce sont des professions dont on manque. Je suis toujours très satisfait de voir que de nombreuses vocations voient le jour chez les jeunes et qu’on puisse, par ces vocations, essayer d’assurer une relève et venir compléter l’offre de soins en Principauté », a développé le Conseiller-Ministre au micro de Monaco Info.