Le Mùnegu Repair Café fait sa rentrée !

L’atelier gratuit de réparation de tout objet transportable revient samedi 23 septembre 2023 au Marché de la Condamine.

De 15h30 à 18h, la Mairie de Monaco et le Repair Café Nice vous invitent à venir faire réparer vos objets du quotidien. Pour cette nouvelle édition, la Mairie organise une collecte d’ordinateurs et de téléphones portables en état de marche et débloqués, au profit de l’Association Semeurs d’Espoir Monaco.

« Il est rappelé qu’en vue de la forte affluence et afin de satisfaire toutes les personnes qui se déplaceront pour l’occasion, il est demandé à chacun de respecter son ordre de passage, lequel sera déterminé en fonction de son arrivée », prévient la Mairie.

