Le Yacht Club de Monaco et The Explorers Club unis pour préserver l’environnement

En ouverture du Monaco Yacht Show, jeudi 28 septembre, le Yacht Club de Monaco a convié une centaine de propriétaires de yachts battant pavillon du Y.C.M. pour le traditionnel déjeuner des armateurs.

A cette occasion, un accord a été signé entre le Y.C.M. et The Explorers Club, une société fondée en 1904 et dont la vocation est de promouvoir les explorations scientifiques.

Le Carinthia VII, plus grand superyacht du Monaco Yacht Show

« Cet accord reflète une nouvelle fois l’engagement de notre Club face à la problématique environnementale mais aussi le lien qui unit Monaco et The Explorers Club, a confié Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco, dans un communiqué.

Notre volonté est de rassembler les témoins du changement climatique et ceux qui œuvrent pour lutter contre cette problématique. »

L’innovation pour préserver la planète

Un constat partagé par Sir William Roseman, directeur exécutif de The Explorers Club qui compte plus de 4000 membres de plus de 60 pays.

« Cela signifie que nous partageons les mêmes missions dont l’une d’elle est de préserver la planète de toutes les manières possibles et imaginables. Nous unissons nos forces dans une noble quête de l’innovation, ouvrant la voie à un avenir plus radieux et plus durable pour nos océans et le monde. »

Cette entreprise monégasque forme les personnels des yachts à un comportement plus vert

Le déjeuner des armateurs a également convié le Dr Nina Lanza, chef d’équipe de l’exploration spatiale et planétaire dans le domaine de l’espace et la télédétection spatiale et science des données (ISR-6) au Laboratoire national de Los Alamos.

La présence de ces deux personnalités fait écho au 13e Symposium Environnemental qui sera organisé le 21 mars 2024 en amont des YCM Explorers Awards by La Belle Classe Superyachts, deux initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la démarche collective « Monaco, Capital of Advanced Yachting. »