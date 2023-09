Le Carinthia VII, plus grand superyacht du Monaco Yacht Show

Tout au bout du Quai Rainier III, on ne peut pas rater le Carinthia VII et ses 97 mètres de longueur. © Monaco Tribune

Construit en 2002, le superyacht de 97,2 mètres de longueur a récemment fait l’objet d’une remise en état présentée pour la première fois au MYS 2023.

Il vous faudra quelques minutes de marche pour pouvoir l’observer. Tout au bout du Quai Rainier III, le Carinthia VII prend le soleil, et beaucoup de place. Ce n’est pas la première fois que le mastodonte des mers participe au Monaco Yacht Show.

En 2022, pour la première fois, le Carinthia VII, construit par l’entreprise de construction navale Lürssen, s’est retrouvé à la vente par le biais de l’agence leader dans le domaine, Fraser Yachts. Aux dernières nouvelles, le dernier montant demandé et connu pour l’achat du yacht aurait été de 95 000 000€. Si le somme d’argent déboursée n’est pas officiellement connue, sa vente reste la meilleure de l’année 2022 dans ce secteur. En 2023, le Carinthia VII accueille également un refit, notamment destiné à la refonte des ponts extérieurs afin de créer de nouveaux salons et espaces.

Le Carinthia VII et ses six ponts. © Lürssen

Construit pour la milliardaire autrichienne Heidi Horten en 2022, le Carinthia VII s’étend sur six ponts et peut accueillir 12 invités dans 8 cabines : 6 sur le pont principal, une septième et huitième sur le pont du propriétaire, réservées à ce dernier et à de potentiels VIP.

Salle de sport, cinéma hammam, sauna, piscine de 12 mètres, héliport… Et l’embarcation de la démesure ne se classe que 57ème sur la liste des plus grands yachts de luxe du monde. Il est d’ailleurs disponible sur le marché de la location pour la première fois. Comptez 1,400 000€ comme prix d’entrée pour une semaine à bord.