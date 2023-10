Carinthia VII: il megayacht più grande del Monaco Yacht Show

In fondo al Quai Rainier III, non lasciatevi scappare il Carinthia VII, un megayacht di 97 metri. © Monaco Tribune

Costruito nel 2002, il megayacht di 97,2 metri è stato recentemente rinnovato ed è stato presentato per la prima volta al MYS 2023.

Dovrete camminare qualche minuto per raggiungerlo. In fondo al Quai Rainier III, è impossibile non notare il Carinthia VII baciato dal sole. Il gigante dei mari non è nuovo al Monaco Yacht Show.

Nel 2022, il Carinthia VII, costruito dai cantieri Lürssen, è stato venduto per la prima volta dall’agenzia leader del settore, Fraser Yachts. L’ultima somma richiesta per il gioiellino era di 95.000.000 €. Anche se l’effettivo importo sborsato non è stato ufficialmente reso noto, la sua vendita si conferma la migliore del 2022 in questo settore. Nel 2023, inoltre, il Carinthia VII è stato rinnovato, con una riorganizzazione dei ponti esterni per creare nuovi saloni e nuovi spazi.

Il Carinthia VII con i suoi sei ponti © Lürssen

Costruito nel 2002 per la miliardaria austriaca Heidi Horten, il Carinthia VII conta sei ponti e può accogliere 12 ospiti in 8 cabine: sei sul ponte principale e le altre due sul ponte armatoriale, riservate all’armatore e a eventuali VIP.

Il Principe Alberto II dà il via al Monaco Yacht Show

Palestra, cinema, bagno turco, sauna, piscina di 12 metri, eliporto… Nonostante tutto questo ben di Dio l’imbarcazione si colloca solo al 57° posto nella classifica degli yacht di lusso più grandi del mondo. Ora, per la prima volta è disponibile anche per il noleggio: una settimana a bordo parte da 1.400.000 €.