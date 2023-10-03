Carinthia VII – самая большая суперъяхта на Monaco Yacht Show

В самом конце набережной Ренье III нельзя не заметить 97-метровую суперъяхту Carinthia VII © Monaco Tribune

Построенная в 2002 году суперъяхта длиной 97,2 метра недавно была отреставрирована и сегодня она впервые представлена на MYS 2023.

Чтобы как следует осмотреть ее, придется пройти несколько минут пешком. В самом конце набережной Ренье III Carinthia VII греется на солнце и занимает много места. Морской гигант не в первый раз участвует в Monaco Yacht Show.

В 2022 Carinthia VII, построенная судоверфью Lürssen, впервые была выставлена на продажу агентством Fraser Yachts, лидером с своей отрасли. По последним данным ее цена составляла 95 миллионов евро. Реальная цена официально неизвестна, но эта сделка стала крупнейшей в секторе за 2022 год. В 2023 году Carinthia VII была переоборудована, в частности, были перелиты палубы, чтобы перепланировать салоны и интерьеры.

Carinthia VII и ее шесть палуб. © Lürssen

Carinthia VII была построена в 2002 году по заказу австрийской миллиардерши Хайди Хортен. Ее шесть палуб могут принять 12 гостей в 8 каютах: 6 кают на главной палубе и две – на палубе владельца, для самого владельца и VIP-гостей.

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Спортзал, кинозал, хаммам, сауна, 12-метровый бассейн, площадка для вертолета… Но безмерное судно занимает лишь 57-е место в рейтинге самых больших люксовых яхт в мире. Кстати, оно впервые сдается в аренду. За неделю на борту придется выложить 1,4 миллиона евро.