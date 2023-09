Les Jumeaux Princiers ont donné l’exemple au World Cleanup Day

Ce week-end, la journée organisée par la Mairie de Monaco a réuni une centaine de personnes en Principauté.

Du marché de Monte-Carlo jusqu’à la Mairie de Monaco, les volontaires n’ont laissé passer aucun déchet. Parmi eux, Le Prince Albert II, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella on participé au ramassage des déchets, équipés d’un sac poubelle et d’une pince. Au total, la journée aura été fructueuse : 50 kilos d’ordure ménagères, 10 kilos de matières recyclables et 5 kilos de verre ont été enlevés des rues de la Principauté. « Il y a beaucoup de déchets dans les jardinières et au bord des routes, jetés depuis les voitures », se rend compte une jeune participante, au micro de Monaco Info.

Plus d’une centaine de participants ont répondu présents à l’appel de la Mairie de Monaco et de la Société Monégasque d’Assainissement. © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Du plastique, du verre, des mégots de cigarettes et même des cigarettes à usage unique. On les appelle des puff et elles sont le nouveau produit phare chez les fumeurs. David Gamba, chargé de prévention et recyclage des déchets, rappelle sur Monaco Info qu’elles sont une « aberration écologique ».

Participez à la semaine de réduction des déchets en Principauté

65 kilos ont ainsi été ramassés pendant la journée de samedi. Aux côtés des 190 autres pays participants à cette World Cleanup Day, Monaco continue de montrer son investissement en matière d’environnement.