Les techniques des danseuses de cabaret enseignées au Métropole Monte-Carlo

Les cours selon la méthode « Kalon » sont principalement donnés à Paris, mais aussi au Four Seasons à Genève et désormais au Métropole Monte-Carlo pendant une période d'essai de trois mois - © Etienne Lacouture

Avec des coaches issues des plus grands cabarets parisiens comme le Moulin Rouge, le Lido ou le Crasy Horse.

Ce n’est pas un simple cours de fitness que propose Sophie Fourçans-Dibdin, cofondatrice de « Kalon » concept de cours/cabaret qui vient d’arriver en Principauté. Danseuse professionnelle passée par le célèbre Lido à Paris, elle a créée des séances permettant de « sculpter son corps comme une danseuse, sans avoir besoin nécessairement de savoir danser ».

Une manière aussi pour les femmes de prendre confiance en elles. « Dans nos cours, il y a toujours un côté glamour, les coaches sont maquillées, portent des boucles d’oreilles, une jolie tenue, et ça inspire les clientes qui participent. Elles ont envie elles aussi de se sentir belles, de prendre soin d’elles. En sortant de la séance, on remarque d’ailleurs qu’elles sont beaucoup plus souriantes », se réjouit la jeune femme qui a enfilé ses premiers chaussons de danse à l’âge de trois ans.

Un monde mystérieux à découvrir

Et après des années de show dans les cabarets, elle a décidé de faire découvrir ce monde fascinant aux femmes autour d’elles. « Quand j’étais danseuse au Lido, on me demandait souvent ce que je faisais comme sport ou ce que je mangeais… Je ne me prétends pas nutritionniste, mais je partage volontiers mes habitudes à celles qui me demandent. La méthode que j’ai développée permet de s’immerger dans le monde mystérieux du cabaret en découvrant les méthodes d’entraînement des danseuses, leur façon de se tenir et leur mode de vie aussi ». Et le succès est au rendez-vous puisqu’en cinq ans, l’équipe est passée de deux à 30 personnes.

Il est également possible de suivre des cours à distance grâce à l’application Kalon – © Etienne Lacouture

La séance d’une heure est rythmée de différents exercices ciblant les bras, les cuisses ou encore les fesses, à l’aide d’une barre de danse et de poids. Le tout en musique et sur les indications des coaches, danseuses professionnelles, qui ont été formées spécialement et choisies pour leur bienveillance et leur pédagogie. « Le côté humain est très important pour moi, souligne Sophie Fourçans-Dibdin. J’ai pris le soin de choisir des coaches à la fois chaleureuses, charismatiques et accessibles ».

L’Hôtel Métropole dans le top 10 des meilleurs hôtels de France et Monaco

Si vous êtes intéressées, ne tardez pas. Seules trois dates par mois ont été fixées en septembre, en octobre et en novembre pour des cours collectifs ou particuliers. Et pour celles qui ne peuvent se déplacer jusqu’à Monaco, des cours à distance sont disponibles via l’application Kalon.

Infos pratiques…



Lieu : Hôtel Métropole Monte-Carlo – 4 Avenue de la Madone, 98000 Monaco

Dates : 19, 20 et 21 septembre / 17, 18 et 19 octobre / 21, 22, 23 novembre, de 10 heures à 11 heures. Cours individuels à partir de 14 heures.

Tarifs : 95 euros par personne pour les cours collectifs et 160 euros par personne pour les cours individuels.

Réservations : auprès de l’hôtel au +377 93 15 15 15. Les cours sont ouverts à tous, et pas uniquement aux clients de l’hôtel.