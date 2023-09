Un mois de juillet « record » pour la Société des Bains de Mer

Le Président-Délégué du groupe, Stéphane Valeri, a présenté les chiffres de la SBM lors d’une conférence de presse.

Ce mercredi 27 septembre marquait la première Assemblée générale des actionnaires de la SBM pour le Président Stéphane Valeri.

Avec 667 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice 2022-2023 – soit une augmentation de 26% par rapport à l’exercice précédent – la SBM a vu ses comptes approuvés par les actionnaires, qui ont d’ailleurs adopté l’ensemble des résolutions proposées. Le groupe a également décidé de distribuer un dividende de 1,20 euro aux actionnaires (contre 1 euro l’an dernier) et Stéphane Valeri a précisé que l’action SBM a été valorisée d’environ 30% sur un an.

Suite à cette Assemblée générale, le Président-Délégué a reçu la presse au sein du Monte-Carlo Bay, afin de faire un point sur les excellents résultats du groupe et de présenter les projets en cours et à venir.

Les Américains en tête de la fréquentation

Et après « un aléa très défavorable aux jeux au cours des mois d’avril et de mai », la saison estivale, elle, a battu un record. « Le mois de juillet a été le meilleur mois de l’Histoire », s’est réjoui Stéphane Valeri, en précisant que les mois de juillet et d’août combinés ont présenté un chiffre d’affaires en hausse de 5% par rapport à la même période lors de l’exercice précédent.

L’augmentation du prix moyen des chambres, couplée à un taux d’occupation de 80% et à une amélioration dans les jeux a contribué à ce très bon résultat.

Après avoir annoncé que la SBM n’accepte plus certains clients en raison des standards internationaux de compliance souvent revus à la hausse, le Président-Délégué a fait un point sur les principaux pays d’origine de la clientèle. Les Etats-Unis arrivent en tête, représentant 18,5% de la part de marché. La France arrive en deuxième position (14,9%), suivie des pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale (13,2%). Au pied du podium, les pays du Moyen-Orient (13%), le Royaume-Uni (9,2%) et l’Italie (8,3%).

La SBM a les plus hauts salaires dans tous les métiers

Face à ces excellents résultats, et avec les prochaines ouvertures du nouveau Café de Paris et d’Amazónico, le groupe continue activement de recruter. A ce jour, la SBM compte environ 3 700 salariés à l’année et 1 000 saisonniers. « Je pense qu’on atteindra les 5 000 avec le Café de Paris et Amazónico l’été prochain », projette Stéphane Valeri.

Le début du mois d’octobre sera notamment marqué par une Journée des Talents et par une demi-journée portes ouvertes dédiée aux métiers du Casino, cette dernière étant à destination des jeunes nationaux.

Stéphane Valeri a par ailleurs insisté sur le modèle « exceptionnel » de la Société des Bains de Mer pour ses salariés. Le Président-Délégué a ainsi rappelé l’indexation trimestrielle automatique des salaires sur l’inflation, ainsi que la prime d’intéressement pour l’exercice 2022-2023, qui avoisine les 2 000 euros bruts pour l’ensemble des salariés, quel que soit le poste occupé.

« Pour ceux qui ont les salaires les moins élevés chez nous, c’est quasiment un mois de plus que nous leur versons, a souligné Stéphane Valeri. Je peux vous le dire : en comparaison de tous nos concurrents, la SBM est la société qui a les plus hauts salaires dans tous les métiers, que ce soit dans la restauration, l’hôtellerie ou les jeux. (…) Nous sommes au-dessus de nos concurrents pour le salaire médian et le salaire moyen, et même au-dessus des salaires médian et moyen monégasques. (…) Ce modèle social, j’y tiens beaucoup et je le défendrai, même si je rappelle que « modèle social » ne veut pas dire « mauvaise gestion » ou « abus social. » Tous nos salariés doivent se rappeler que nous sommes là aussi pour servir l’intérêt des clients et de la SBM. L’intérêt des salariés ne peut bien fonctionner que si nous avons des clients, une entreprise et des actionnaires satisfaits. C’est un tout que je dois prendre en compte. »

Des changements au sein du Comex

Le Président-Délégué a également fait un point sur les modifications qui ont eu lieu au sein du Comité exécutif, qui est passé de six à dix membres (dont sept nouveaux).

Stéphane Valeri a par ailleurs annoncé l’arrivée prochaine d’un Directeur du développement immobilier, qui sera chargé d’assurer la promotion immobilière du groupe, au niveau des commerces, des bureaux et des logements.

Le Président-Délégué a ainsi rappelé que la SBM est le deuxième propriétaire le plus important de Monaco, après l’Etat, et a confirmé la volonté du groupe de développer cette activité.