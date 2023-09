Ne ratez pas cette journée pour être recruté par la Société des Bains de Mer

La prochaine journée des Talents aura lieu le 3 octobre, l’occasion de rejoindre le groupe et trouver votre poste pour la saison prochaine.

Le One Monte-Carlo, où nous nous étions rendus pour l’édition de l’an passé, sera ouvert au public toute la journée. Rendez-vous dans le Centre de Conférence avec votre CV en main ! C’est ici que vous attendrons les recruteurs de la SBM. Pour cette journée des Talents, tous les établissements sont à la recherche de nouvelles recrues, bien que le Café de Paris et l’Amazónico Monte-Carlo soient les premiers concernés au vu de leur ouverture prochaine, respectivement au mois de novembre et d’avril.

Voici les métiers et secteurs présentés :

Cuisine / Pâtisserie

Salle / Sommellerie / Bar

Officier et Plongeur

Réception

Bar / night life

Plombier, Peintre, Electricien

Housekeeping (lingerie)

Bien être et balnéaire : Maitre-nageur sauveteur, éducateur sportif, surveillant de baignade, moniteur nautique, plagiste, Spa praticien

Sur place, profitez d’un premier entretien avec les équipes des ressources humaines pour orienter votre choix, puis avec les différents managers et chefs de service.

Vous pouvez également envoyer une candidature spontanée, avec votre CV à : recrutement@sbm.mc.

