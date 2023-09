Voitures anciennes, sourires et souvenirs : le CHPG et l’ACM organisent un rallye pour les patients souffrant d’Alzheimer

Une opération menée à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie.

La pluie battante de ce jeudi matin n’aura pas entamé la bonne humeur du personnel du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) et des pilotes membres de l’Automobile Club de Monaco (ACM). A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, ce 21 septembre, le Centre de Gérontologie Rainier III et l’ACM ont décidé de collaborer en organisant la première édition d’un rallye pas comme les autres.

Car les huit équipages étaient composés de pilotes bénévoles, membres de l’ACM, d’accompagnants du CHPG, mais aussi de patients venus du Centre Rainier III, d’A Qietüdine et du Cap Fleuri, souffrant de la maladie d’Alzheimer.

« On est très contents de collaborer avec le Président de la commission des véhicules de collection et le CHPG pour mettre à disposition des voitures anciennes, qui peuvent raviver des souvenirs chez les patients, nous confie Benoît Paulmier, qui revêt la double-casquette de médecin au CHPG et de Président de la commission médicale de l’ACM. On constate une vraie envie d’être là de la part des pilotes et, je pense, des patients. On espère d’ailleurs renouveler l’opération ! »

Les équipes du CHPG et de l’ACM se sont mobilisées pour cette journée – ©️ Manuel Vitali / Direction de la Communication

Parmi les pilotes volontaires, Georges Clément, qui conduit une belle Ferrari rouge en compagnie de la patiente du Centre Rainier III, Jeannine. Après avoir piloté pendant plusieurs années à l’occasion du Téléthon, il n’a pas hésité à accepter ce nouveau projet : « j’ai conscience que les gens qui souffrent de cette maladie sont obligés de passer par d’autres personnes pour pouvoir bouger. Ça leur fait une sortie dans Monaco, ce sont des gens qui y habitaient, qui connaissent bien la Principauté, donc on va passer devant chez eux et devant des lieux emblématiques de Monaco », témoigne-t-il à quelques minutes du top départ, donné par Benoite Rousseau de Sevelinges, Directeur du CHPG.

Georges a conduit aux côtés de Jeannine – ©️ Manuel Vitali / Direction de la Communication

« Les voitures vont passer par la Place du Casino, le Rocher, le port, l’ACM… Ce sont des lieux chargés d’Histoire et on espère que des souvenirs vont resurgir », ajoute Benoît Paulmier.

Raviver les souvenirs pour stimuler les fonctions cognitives

Car c’est là tout le but de cette journée, comme nous l’explique le Dr Sandrine Louchart de la Chapelle, Chef du Service de Gérontologie Clinique et Centre Mémoire du Centre Rainier III.

« L’idée est venue des équipes de la filière gérontologique et particulièrement de notre attachée de recherche clinique, Solange Hesse. Je tiens à la remercier, parce que c’est un joli projet qui a été travaillé au niveau des équipes d’animation et des soignants avec les patients. Ce travail a permis de construire le parcours avec eux, un parcours censé leur rappeler des bons souvenirs, des anecdotes, ou des lieux historiques de Monaco », nous explique-t-elle.

Les patients ont pu redécouvrir des lieux emblématiques de la Principauté – ©️ Manuel Vitali / Direction de la Communication

Et cette démarche s’inscrit pleinement dans les activités de réminiscence : « retourner sur certains lieux est une activité qui stimule les fonctions cognitives et qui allie le plaisir, le fait de pouvoir évoquer certains événements heureux… C’est un bon mélange, une bonne alchimie pour une activité qui allie plaisir et stimulation. »

Comment repérer et traiter les troubles bipolaires ?

Quels sont les signes d’Alzheimer ?

En cette journée mondiale de prévention et de sensibilisation, le Dr Louchart de la Chapelle en profite pour rappeler les premiers signes de la maladie, qui touche particulièrement les personnes âgées. « L’un des facteurs de risque est l’âge, même si ça peut toucher des gens plus jeunes. L’un des troubles les plus fréquents est une perte de mémoire significative, qui devient complexe ou qui inquiète l’entourage. Ça peut être un changement de comportement, une irritabilité, une difficulté à faire des opérations dont on avait l’habitude, ou des raisonnements un peu compliqués. Ce sont des signes qui alertent, qui sont différents du comportement habituel », détaille-t-elle.

Aussi, si vous ou l’un de vos proches est concerné, le premier bon réflexe à avoir consiste à consulter rapidement son médecin traitant, ou à se rapprocher du Centre Rainier III. Car la prévention est essentielle pour retarder les effet de la maladie : « D’après les dernières études, il existe douze facteurs de risque potentiellement modifiables, comme les facteurs cardio-vasculaires, le tabac, les traumatismes crâniens… Si on a une prévention sur ces facteurs de risque, ça décale l’apparition de la symptomatologie. Ça n’empêche pas la maladie, mais ça permet de décaler les symptômes, c’est un grand pas en avant dans la prise en charge de la pathologie. »

En parallèle du rallye, l’AMPA (Association Monégasque pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer) a offert une série de mini-concerts de violoncelle aux patients du Centre Rainier III – ©️ Manuel Vitali / Direction de la Communication

Et depuis septembre 2022, la communauté médicale aurait même vu naître un espoir : celui d’un traitement d’Alzheimer. « Ce sont les anticorps monoclonaux, qui s’attaquent à l’une des protéines atteinte dans la maladie d’Alzheimer. On a donc un début d’espoir de traitement pour les personnes prises en charge très tôt. On attend actuellement l’avis de l’Agence européenne du Médicament, pour savoir si deux médicaments utilisés depuis 2021 aux Etats-Unis, peuvent être administrés en Europe. Ces médicaments ont montré une diminution du déclin cognitif aux alentours de 30% sur 18 mois. Ça veut dire un gain en autonomie et en qualité de vie, et c’est beaucoup pour une maladie pour laquelle on n’avait presque plus rien depuis une vingtaine d’années. C’est un début d’espoir, il faut être optimiste », se réjouit le Dr Louchart de la Chapelle.