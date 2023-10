Au départ de Monaco, Maya Collection rayonne à l’international

Nous avons testé le MayaBay, premier établissement monégasque ouvert par le groupe. D’ici quelques années, le savoir-faire « Maya » devrait apparaître dans une dizaine de pays.

Nems, dim sum, sushis, sashimi de sérielle, homard prick prao, salade de boeuf grillé… Dans nos assiettes se mêlent les mets traditionnels japonais et thaïlandais. La promesse du MayaBay est tenue, celle d’inviter le client dans ce qui pourrait s’apparenter à un double restaurant. Les différentes salles portent le décor respectif des deux pays asiatiques mais l’établissement a choisi de ne pas séparer les deux univers, les liant par une ambiance asiatique chaleureuse et dépaysante. Seule la carte du restaurant et ses nombreux choix aiguille le client vers une cuisine traditionnelle ou l’autre.

Le MayaBay à Monaco. © MayaBay

Avec le groupe Maya Collection et MayaBay comme premier établissement, Jean-Victor Pastor frappe fort et séduit l’audience locale. Après plusieurs succès locaux, la marque s’exporte, d’abord à Dubaï en 2022, puis au Montenegro il y a quelques mois et bientôt à Riyad, Doha, Londres ou encore Mykonos.

Des projets qui se cumulent avec l’ouverture d’un hôtel à Courchevel en décembre 2024. Des établissements à Miami, Las Vegas, Bangkok, Singapour sont aussi dans les tuyaux. En France, Méribel accueille le refuge luxueux de la Traye et le bistrot haut de gamme Maya Altitude.

Franchiser les établissements monégasques

Tout cela part du MayaBay, ouvert en 2007 comme un restaurant japonais gastronomique à l’époque avant que la cuisine thaïlandaise ne s’y installe également en 2009. C’est ici que certains des personnels destinés aux restaurants franchisés sont même formés.

À Monaco, l’établissement côtoie maintenant le MayaMia et MayaJah, respectivement orientés sur l’art culinaire italien et méditerranéen. « Chaque établissement a ses propres standards et ses chefs spécialisés », développe le Chef exécutif du MayaBay Christophe Dupuy. Pour ses ouvertures à l’international, ce sont sur ces modèles que le groupe Maya Collection se franchise. Dubaï, le Montenegro et Mykonos ont accueilli et vont accueillir le MayaBay, Doha le MayaJah.