Partito da Monaco, il gruppo Maya Collection sta conquistando il mondo

Abbiamo provato il MayaBay, il primo locale monegasco aperto dal gruppo. Tra qualche anno, potrete vivere l’esperienza “Maya” in una decina di paesi.

Gnocchi, dim sum, sushi, sashimi, aragosta prick prao, insalata di manzo alla griglia… Le pietanze tradizionali giapponesi e thailandesi si incontrano nei nostri piatti. La promessa del MayaBay è sicuramente mantenuta, visto che ci sembra di essere in un doppio ristorante. Le diverse sale sono arredate rispettando lo stile dei due paesi asiatici, anche se il locale ha scelto di non separare i due mondi emanando un’atmosfera asiatica accogliente ed esotica. Solo il menù, con la sua ampia offerta di piatti, mette i clienti davanti a una scelta, proponendo una o l’altra cucina tradizionale.

Il MayaBay a Monaco. © MayaBay

Con il gruppo Maya Collection, e con il MayaBay come primo ristorante, Jean-Victor Pastor ha colpito nel segno conquistando il pubblico locale. Dopo diversi successi a Monaco, il marchio è stato esportato prima a Dubai, nel 2022, poi in Montenegro qualche mese fa e presto arriverà a Riyadh, Doha, Londra e Mykonos.

A questi progetti si aggiunge l’apertura di un hotel a Courchevel nel dicembre 2024. In programma anche locali a Miami, Las Vegas, Bangkok e Singapore. In Francia, Méribel ospita il lussuoso Refuge de la Traye e l’esclusivo bistrot Maya Altitude.

Locali monegaschi in franchising

Tutto è iniziato con il MayaBay, aperto nel 2007 come ristorante giapponese gourmet, a cui, nel 2009, si è aggiunta la cucina thailandese. È proprio qui che viene formato parte del personale dei ristoranti in franchising.

A Monaco, il locale è in buona compagnia, con il MayaMia e il MayaJah specializzati rispettivamente in cucina italiana e in cucina mediterranea. “Ogni ristorante ha i suoi standard e i suoi chef specializzati”, spiega l’Executive Chef del MayaBay, Christophe Dupuy. Le nuove aperture in franchising del gruppo Maya Collection si basano proprio su questi modelli: a Dubai, in Montenegro e a Mykonos ha aperto e aprirà il MayaBay, mentre a Doha il MayaJah.