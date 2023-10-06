Монегасский бренд Maya Collection завоёвывает международный рынок

Первый ресторан группы Maya Collection MayaBay, специализирующийся на японской и тайской кухне, завоевал сердца жителей и гостей Монако. © MayaBay

Ознакомившись с кулинарными изысками MayaBay в Монако, мы подтверждаем: этот уникальный гастрономический опыт готов расширить горизонты и заявить о себе в десятке стран мира.

Немы, димсамы, суши, сашими из желтохвоста, темпура из омара с соусом прик прао и салат из говядины на гриле… В MayaBay посетителей ожидает погружение в удивительный мир, в котором японская и тайская кулинарии создают гармоничное сочетание вкусов. Залы ресторана оформлены в традиционных стилях каждой из стран, но объединены приятной и расслабленной экзотической атмосферой. Широкий ассортимент меню позволяет гостям сориентироваться между двумя культурными кулинарными направлениями.

Ресторан MayaBay в Monaco. © MayaBay

За рулем группы Maya Collection стоит Жан-Виктор Пастор (Jean-Victor Pastor). После успеха в Монако, бренд нацелен на глобальное присутствие в разных странах мира: начиная с Дубая в 2022 году и Черногории и продолжая предстоящими открытиями в Эр-Рияде, Дохе, Лондоне и на Миконосе.

Вместе с ресторанными проектами, Maya Collection также планирует открытие отеля в Куршевеле в декабре 2024 года, а также разработку гостиничных проектов в Майами, Лас-Вегасе, Бангкоке и Сингапуре. Во французском Мерибеле уже принимают посетителей роскошное шале La Traye и бистро высокой кухни Maya Altitude.

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Точкой отсчёта стал MayaBay, открывший свои двери в 2007 году как ресторан японской кухни и обогативший меню тайскими блюдами в 2009. Именно здесь проводится тренировка персонала для будущих франшиз.

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В Монако, поблизости от MayaBay, работают рестораны MayaMia и MayaJah, специализирующиеся на итальянской и средиземноморской кулинарии соответственно. «Каждое заведение имеет свои собственные стандарты и специализированных шеф-поваров», — подчеркивает исполнительный шеф-повар MayaBay Кристоф Дюпюи (Christophe Dupuy). Опираясь на эти принципы, Maya Collection развёртывает глобальную стратегию по завоеванию международного рынка. Так, концепт MayaBay уже представлен либо вот-вот откроется в Дубае, Черногории и на Миконосе, а MayaJah скоро примет первых гостей в Дохе.