В Монте-Карло состоится пышный бал в честь Князя Ренье III

Благотворительное мероприятие будет организовано Monte-Carlo Société des Bains de Mer 20 октября в честь столетия со дня рождения Князя Ренье III. © Жорж Люкомски - Архив Княжеского дворца

Вечер станет напоминанием о «великолепных балах XX века, на которых блистали Князь Ренье III и Княгиня Грейс».

20 октября компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer устроит пышное мероприятие в память великого Князя-строителя.

По словам председателя правления и генерального директора холдинга Стефана Валери, в рамках этого празднования SBM организует роскошный бал «в стиле тех торжеств, которые Князь и Княгиня почтили своим присутствием в прошлом веке».

Избранные гости соберутся в этот вечер в Атриуме Казино, а само меропряитие будет носить благотворительный характер.

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Выставка в Садах Буленгрен

Хотя мероприятие в Атриуме не сможет принять всех желающих из-за ограниченных размеров зала, с 25 сентября по 31 декабря в Садах Буленгрен пройдёт новая выставка в честь Князя-строителя.

Здесь посетители смогут увидеть хроники и фотографии, отрахающие развитие площади Казино с момента рождения Князя Ренье III в 1923 году.