Un ballo d’eccezione in onore del Principe Ranieri III in arrivo a Monte-Carlo

Una serata “che ricorda i gran balli a cui partecipavano il Principe Ranieri e la Principessa Grace nel XX secolo”.

È un magnifico omaggio al Principe Costruttore quello che la Société des Bains de Mer di Monte-Carlo sta organizzando il 20 ottobre.

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III, la SBM sta organizzando un sontuoso ballo “che ricorda i gran balli a cui partecipavano il Principe Ranieri e la Principessa Grace in passato, nel XX secolo”. Così ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato del gruppo, Stéphane Valeri.

Gli ospiti che avranno l’onore di partecipare si riuniranno nell’atrio del Casinò di Monte-Carlo per trascorrere una magnifica serata, che sarà anche di beneficenza.

La Famiglia Principesca e il Consiglio Nazionale rendono omaggio al Principe Ranieri III

Una mostra nei Jardins des Boulingrins

Il ballo purtroppo non sarà aperto al grande pubblico, viste le dimensioni dell’atrio, ma in compenso una mostra in onore del Principe Costruttore è stata allestita ai Jardins des Boulingrins e sarà visitabile dal 25 settembre.

Aperta a tutti, l’esposizione mostra immagini e fotografie dell’evoluzione della Place du Casino dalla nascita del Principe Ranieri III nel 1923 e sarà aperta fino al 31 dicembre.