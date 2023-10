Betclic Elite : La Roca Team toujours invaincue

Matthew Strazel et les Monégasques ont remporté une septième victoire en championnat (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont imposés dimanche face à la Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse (78-67).

Une septième victoire en sept matchs de championnat cette saison.

Après le revers à domicile face à Virtus Segafredo Bologna vendredi soir en Euroleague, l’AS Monaco Basket a pris le dessus sur son dauphin au classement pour conforter encore un peu plus sa place de leader.

En difficulté en première période, les hommes de Sasa Obradovic ont pu compter sur Mike James (17 points) et Petr Cornelie (10 points, 5 rebonds) pour renverser Bourg-en-Bresse dans les deux derniers quart-temps.

Se lancer enfin en Euroleague

« Tous les matchs ne sont pas de la même intensité. C’est compliqué de passer de l’Euroleague à la Betclic Elite, a reconnu Sasa Obradovic après la rencontre.

Mais même dans les matchs qui paraissent plus simples sur le papier, on doit se battre pour gagner, nous l’avons bien vu ce soir. Désormais, on se concentre sur l’Etoile Rouge de Belgrade. Ça va être un très gros match dans une ambiance toujours particulière.»

Le match se tiendra mercredi soir (20h) en Serbie.