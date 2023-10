Budget rectificatif : Le Prince Albert II invite les Conseillers nationaux à « collaborer harmonieusement avec le Gouvernement »

Le Budget rectificatif 2023 a été adopté à la seule voix de la Présidente de l’Hémicycle, les autres élus ayant opté pour l’abstention.

Les dernières séances publiques budgétaires ont été assez houleuses. Après des échanges parfois tendus entre le Gouvernement Princier et les Conseillers nationaux, qui ont notamment fait part de leur mécontentement suite aux annonces de modification du projet du centre commercial de Fontvieille, le Budget rectificatif n’a été adopté qu’à une seule voix : celle de Brigitte Boccone-Pagès. Les autres élus, eux, se sont abstenus.

La Présidente du Conseil national avait notamment conclu la séance de mercredi soir en soulignant que « l’heure est grave aujourd’hui » et en invitant le Gouvernement à « repartir du bon pied, sur de bonnes bases. »

Le Souverain a réagi via une déclaration officielle :

« Suite aux débats intervenus lors de l’examen du Budget rectificatif 2023, je tiens à rappeler solennellement que le Gouvernement, sous mon autorité, et sur la base des orientations que je définis, a seul la charge de l’administration de notre Pays. Si la situation économique de la Principauté demeure solide, elle est néanmoins confrontée, comme les autres pays, aux conséquences des multiples crises et événements géopolitiques qui impactent nos économies, nos sociétés et nos ambitions. Dans ce nouvel environnement, il est de ma responsabilité de veiller à ce que la gestion de nos budgets soit en adéquation avec les réalités du monde qui nous entoure. Ma volonté est de garantir aux générations futures les mêmes chances que celles dont nous avons pu bénéficier jusqu’à présent. C’est pourquoi il m’appartient, à l’issue de nombreuses consultations avec le Gouvernement et en ma qualité de Prince Souverain, de rendre les arbitrages qui répondent à la fois aux nécessités du présent et aux exigences de l’avenir. J’invite les Conseillers Nationaux à la responsabilité et au réalisme, à collaborer harmonieusement avec mon Gouvernement, en ayant conscience des enjeux à venir dans un monde devenu incertain. La pérennité et l’épanouissement de la Principauté résident dans le « temps long de l’histoire » que garantit la Monarchie Constitutionnelle. »