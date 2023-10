La France et Monaco continuent de soutenir la jeunesse méditerranéenne

Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement–Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et Jean d’Haussonville, Ambassadeur de France à Monaco, ont procédé mardi 10 octobre au renouvellement de l’initiative en faveur de la jeunesse du pourtour méditerranéen.© Manuel Vitali - Direction de la Communication

L’initiative J-MED vise à « soutenir la jeunesse en Méditerranée » en accompagnant des projets proposés par des ONG des rives Sud et Est de la Méditerranée.

Le 10 octobre dernier, Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement–Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et Jean d’Haussonville, Ambassadeur de France à Monaco, ont renouvelé l’initiative en faveur de la jeunesse du pourtour méditerranéen. Cette 4ème édition de l’appel à projets J-MED sera lancée le 25 octobre prochain à Beyrouth, au Liban.

L’éducation et la culture, la formation professionnelle, l’insertion socio-économique, la mobilité, l’entreprenariat social et solidaire, ou encore le sport figurent parmi les secteurs privilégiés. En trois éditions, 80 organisations, au Maroc, en Tunisie, au Liban et en Mauritanie, ont été lauréates et ont pu mettre en œuvre leurs projets au bénéfice des jeunes du pourtour méditerranéen.

Depuis le premier appel en 2020, l’initiative J-MED a reçu près de 400 propositions. Isabelle Berro-Amadeï a souligné que J-Med était « un outil agile et efficace pour localiser davantage l’aide de Monaco en faveur des acteurs méditerranéens et soutenir l’émergence d’une nouvelle génération d’ONG méditerranéennes, plus jeunes et plus inclusives ».

« J-MED permettait à la France et à Monaco de joindre leurs efforts pour offrir des leviers d’action aux jeunes du bassin méditerranéen engagés dans de nombreux secteurs solidaires. Avec J-MED, nous soutenons des associations de petite taille, souvent créées par des femmes, et qui œuvrent fréquemment à l’écart des capitales », a commenté Jean d’Haussonville.

L’appel à projets sera officiellement lancé à l’occasion des « Rencontres Méditerranéennes » de Beyrouth, au Liban, le 25 octobre prochain. Les ONG intéressées auront jusqu’au 5 janvier 2024 pour déposer leurs projets.