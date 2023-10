Pierre Dartout présent au 3ème Sommet de la Communauté Politique Européenne

L’objectif ? Renforcer la cohésion, la coopération et le dialogue entre tous les pays européens.

Le 5 octobre dernier à Grenade, le Ministre d’État monégasque a pris à cette grande réunion qui faisait suite aux sommets de Prague, en octobre 2022, et Chisinau, en juin 2023. 43 Chefs d’Etat et Gouvernement, les présidents du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne, ainsi que le Haut-Représentant pour les

Affaires étrangères et la Politique de Sécurité étaient présents.

L’occasion d’échanger sur plusieurs sujets d’intérêts communs : la transition numérique, l’intelligence artificielle et les questions multilatérales et géostratégiques actuelles.

Pierre Dartout était accompagné (de gauche à droite) d’Isabelle Costa, Haut-Commissaire aux Affaires européennes, de Catherine Fautrier, Ambassadeur de Monaco en Espagne, d’Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations extérieures et de la Coopération et de Frédéric Labarrère, Ambassadeur, Chef de Mission de Monaco auprès de l’Union européenne. © Gouvernement Princier

« Après la séance plénière, Pierre Dartout a participé à une table ronde sur l’énergie, l’environnement et la lutte contre le changement climatique, durant laquelle il a pu exposer l’action de la Principauté en faveur des énergies renouvelables », développe le Gouvernement Princier.

Le Ministre d’État s’est entretenu avec ses homologues d’Andorre et de Saint-Marin, pour réaffirmer les liens d’amitié qui unissent les trois petits États et, plus globalement, a profité de nombreux échanges informels avec l’ensemble des dirigeants présents. La réunion s’est terminée par un dîner aux côtés du Roi et de la Reine d’Espagne.

Pourquoi Brigitte Boccone-Pagès s’est-elle rendue en Irlande ?

Le prochain sommet de la Communauté Politique Européenne aura lieu au Royaume-Uni au le premier semestre 2024.