Pourquoi Brigitte Boccone-Pagès s’est-elle rendue en Irlande ?

La prochaine Conférence Européenne des Présidentes et Présidents de Parlement aura lieu en 2025 à Strasbourg - © Conseil National de Monaco

La Présidente du Conseil national a participé à la Conférence Européenne des Présidentes et Présidents de Parlement.



Organisée tous les deux ans, sous l’égide de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), la Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement s’est tenue à Dublin les jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2023. L’occasion pour la délégation monégasque d’échanger avec ses homologues autour de sujets importants pour la Principauté.

Les délégations des pays membres du Conseil de l’Europe dont Monaco fait partie, ont participé à des sessions de travail autour de trois thématiques : « Conséquences de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et rôle des parlements nationaux dans la reconstruction de l’Ukraine », « Les défis de la démocratie représentative en période d’instabilité » et « L’égalité et la diversité dans la représentation publique ».

La délégation monégasque était composée de la Présidente Brigitte Boccone-Pagès, du Vice-Président Jean-Louis Grinda et du Président de la Commission des Relations Extérieures Fabrice Notari – © Conseil National de Monaco

Trois temps forts ont marqué ce déplacement pour Monaco :

Le petit-déjeuner des Présidentes de Parlement. À cette occasion, Brigitte Boccone-Pagès a pu échanger avec ses homologues féminines, en particulier Yaël Braun-Pivet, la Présidente de l’Assemblée Nationale française avec qui elle a d’évoqué les problématiques de logement et de mobilité que rencontrent les pendulaires, qui impactent la qualité de vie en Principauté.

La rencontre tripartite avec les Parlements de la Principauté d’Andorre et de Saint- Marin. Cette rencontre a permis d’échanger sur divers points après la suspension des négociations avec l’Union Européenne et d’évoquer l’évolution de ce dossier dans ces pays.

L’intervention de la Présidente à la tribune de la Conférence sur le thème de la place des femmes et des jeunes dans la vie publique. Brigitte Boccone-Pagès a souligné les efforts de l’Assemblée vers plus d’égalité et évoqué l’exemple du Conseil National des Jeunes, visant à les impliquer dans la vie publique du Pays. Par ailleurs, la Présidente a souligné le rôle de Monaco en évoquant « le combat de la Principauté, dans les pays en développement, contre les injustices touchant les enfants et les femmes ».

À noter le prochain rendez-vous pour le Conseil national : les séances budgétaires qui débuteront le 12 octobre prochain.