La Société des Bains de Mer finance un système d’irrigation pour le Domaine d’Agerbol

Les terres étaient menacées par le manque d’eau.

C’est un soutien de poids dont a bénéficié le Domaine d’Agerbol, ferme agricole basée à Roquebrune-Cap-Martin, qui est également le jardin potager biologique du Monte-Carlo Beach depuis dix ans. L’hôtel y puise ses fruits et légumes de saison, notamment pour fournir le restaurant Elsa.

Mais le 2 août dernier, la propriétaire du domaine, Anna Ferrari, a lancé un appel au secours, avec le syndicat des eaux d’arrosage de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. En cause, la sécheresse particulièrement éprouvante, qui a fini par tarir les sources du Mont Agel, mettant un coup d’arrêt à l’irrigation naturelle des terres agricoles situées en aval. « Localisé sur ces terres entre 430 et 490 mètres d’altitude, le Domaine d’Agerbol est directement impacté », avaient alerté Anna et Virginio Ferrari.

Tous deux ont pu obtenir le raccordement à l’eau de la commune, dont leurs parcelles ne sont pas pourvues. Mais cela supposait un important effort financier, « trop lourd » pour le Domaine. La direction du Monte-Carlo Beach a donc alerté le siège de la SBM, qui a décidé de répondre à l’appel et de prendre en charge les aménagements nécessaires pour assurer la pérennité du domaine et renforcer son action en faveur du développement durable.

« Avec l’apport en eau du réseau, le domaine est sauvé, sa production saine va perdurer, voire à nouveau se développer, un emploi va même être créé », s’est réjoui la Direction du Monte-Carlo Beach.

Le Président-Délégué de la SBM, Stéphane Valeri, s’est d’ailleurs rendu au Domaine, le 29 septembre dernier, accompagné de Virginie Cotta, Secrétaire générale, chargée de développer la dimension RSE du groupe. Etaient aussi présents Danièle Garcelon, Directrice Générale du Monte-Carlo Beach, Emmanuel Taillandier, Directeur Adjoint, Eva Elmshauser, Chargée de mission environnement et développement durable et Pascal Garrigues, Chef Exécutif du Monte-Carlo Beach.