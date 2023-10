L’Académie Rainier III a ouvert sa première Classe de Piano et Musique de Chambre

Un projet lancé le 3 octobre et mené par la pianiste de renom Shani Diluka, ancienne élève de l’institution monégasque.

Cette Classe de Piano et Musique de Chambre souhaite donner aux participants, des jeunes pianistes et ensembles de musique de chambre constitués, la possibilité d’approfondir leur connaissance du travail musical et d’appréhender les enjeux d’une carrière de musicien professionnel. Avec pour objectif de les préparer aux concours d’entrée du CNSMD (Conservatoire National Supérieur Musique et Danse) de Paris et de Lyon, sans oublier les écoles supérieures européennes.

Pour cette première édition 2023-2024, trois groupes de musique de chambre et plusieurs jeunes solistes pianistes venant de toute l’Europe ont été sélectionnés pour intégrer la Classe de Shani Diluka.

Ballets de Monte-Carlo : l’ouverture de la billetterie approche, découvrez le programme

La pianiste émérite, qui a collaboré avec de grands chefs tels que Lawrence Foster, Vladimir Fedosseïev, Ludovic Morlot, Eivind Gullberg Jensen ou Gábor Takács-Nagy, travaillera régulièrement avec une dizaine de jeunes élèves du département piano de l’Académie, actuellement en cycle II et III, en complément des cours dispensés par leurs professeurs référents. Cette dynamique permettra ainsi de créer des passerelles entre la Résidence et l’activité pédagogique de l’établissement.