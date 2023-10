Le Rendez-vous des Aidants déménage à l’Espace Lamartine

Organisés depuis l’année dernière par la Mairie de Monaco, ils se tenaient jusqu’à présent au Parc Princesse Antoinette.

De retour ce jeudi 5 octobre, ces groupes de parole ont pour objectif d’informer, accompagner et rassembler les aidants familiaux qui soutiennent et assistent régulièrement un proche en perte d’autonomie, fragilisé par la maladie et/ou en situation de handicap, résidant à Monaco.

Tous les premiers jeudi du mois à 17h, il est possible de s’inscrire gratuitement à ces réunions, animées par une assistante sociale et un infirmier coordinateur. « (Les animateurs) ont pour mission de prendre en considération le vécu de l’aidant par le biais d’une écoute appropriée afin de répondre à ses besoins de soutien, d’échange et de partage. Ils peuvent également orienter les aidants vers les services compétents », informe la Mairie, qui profite de la disponibilité du tout nouvel Espace Lamartine pour y délocaliser ces rendez-vous.

Dans les dix grands projets de la Mairie de Monaco, que le Maire Georges Marsan nous dévoilait il y a quelques mois, la possibilité d’une future Journée des aidants était également évoquée. « Ce ne sont pas des professionnels, il s’agit souvent des enfants, des frères ou des sœurs de ces personnes dépendantes. Ils font face à des difficultés. Nous voulons organiser cette Journée, qui sera un moment de partage et et de discussions », envisageait l’élu.

Infos pratiques