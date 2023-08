Espace Lamartine : un nouveau lieu de vie complet pour les locaux

Après trois ans de travaux, le bâtiment de 1000m2 accueillera ses premiers utilisateurs au cours du mois de septembre.

Il fait bon vivre au 19 Boulevard Princesse Charlotte. La semaine prochaine, l’Espace Lamartine organise des portes ouvertes, l’occasion pour les curieux de venir découvrir un lieu totalement différent, remis au goût du jour et rénové de fond en comble. Conduit par la Mairie de Monaco, il accueillera une multitude d’activités à destination des locaux, des jeunes et des moins jeunes.

Un espace polyvalent

« Le mot d’ordre est vraiment le loisir », explique Nathalie Vaccarezza, Conseillère communale, Déléguée à l’Espace Lamartine. Dans les multiples salles aménagées prendront place des activités sportives (yoga, pilates, fitness), des ateliers créatifs en accès libre, des moments de détente autour de la bibliothèque, une salle de conférence, un accès à plusieurs postes informatiques, à une salle de musique et à l’espace commun où s’empilent des jeux de société en tout genre. Pour accompagner les usagers, onze personnes travailleront à temps plein au sein de l’Espace Lamartine, dont quatre dédiées à l’animation.

Le lieu met également à disposition un restaurant pour les adhérents de plus de 60 ans. 26 places assises et un menu au prix record de 13 euros pour lequel il sera possible d’inviter son +1.

De haut en bas : la salle créative et celle de conférence, habituellement séparées d’une cloison amovible. Au rez-de-chaussée, le restaurant peut accueillir 26 personnes et est réservé aux adhérents de plus de 60 ans. On y retrouve également un espace commun de jeux en tout genre, du babyfoot aux échecs et une pièce réservée à le lecture. © Paul Charoy / Monaco Tribune (1,2,) – Mairie de Monaco (3) – Stéphane Danna / Direction de la Communication (4)

À cela s’ajoute une première pour la Mairie de Monaco : la mise à disposition d’une salle à la location le mercredi après-midi, vendredi soir et les deux le samedi. Au premier étage, de 25 à 100m2 d’espace seront ainsi privatisables. Pour proposer différents choix, la grande salle dispose de cloisons amovibles. Au maximum de sa capacité, elle pourrait accueillir 85 personnes. Vestiaires, cuisine tout équipée, agent de sécurité… La Mairie mise sur l’absence partielle de salles similaires en Principauté pour offrir une solution « à l’occasion des anniversaires ou des réunions de familles ». Côté tarifs, comptez entre 300 et 700 euros selon la disposition de la salle. Pour les non-adhérents, le coût sera plus élevé.

Au 1er étage, ce grand espace est destiné à la location. © Paul Charoy / Monaco Tribune

Combien coûte l’adhésion ?

La location de ces salles est l’unique service dont pourront profiter les non-adhérents à l’Espace Lamartine. À partir de 16 ans et étant monégasque, résident ou étudiant à Monaco, il sera possible d’y adhérer à l’année pour 200€. À noter que les étudiants et les personnes âgées de plus de 60 ans bénéficieront d’un tarif réduit à 120€. La Mairie proposera également la traditionnel « mois d’essai », à hauteur de 25 euros. Le formulaire d’adhésion est à retrouver sur cette page.

« Tout est gratuit à l’Espace Lamartine sauf le service de restauration », développe Nathalie Vacarezza. La Mairie n’exclut pas d’organiser de potentiels voyages et activités extérieures qui demanderont alors une participation financière supplémentaire.

« L’atout, c’est le bâtiment »

Commencés en 2019, les travaux de l’Espace Lamartine auront coûté sept millions d’euros et pris fin au printemps 2023. « Nous avons gardé les murs et tout changé », détaille la Conseillère communale à propos de ce grand bâtiment construit en 1895. C’est d’ailleurs dans les années 90 que la Mairie le récupère après un généreux don d’un couple, les Latil.

« L’atout, c’est le bâtiment », nous confie Nathalie Vacarezza. Le lieu est aujourd’hui méconnaissable. Les travaux de rénovation ont misé sur un esthétisme épuré qui, nous devons l’admettre, impressionne par son élégance et sa qualité. À cela s’ajoute un tout nouvel ascenseur, que l’on reconnaît au sein de la Mairie comme « essentiel » pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Si la beauté de l’intérieur impressionne, le silence que nous y retrouvons également. Le résultat d’une isolation phonique presque intégrale. Après les travaux, le bâtiment colle au thème de la construction durable et a obtenu le label Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco (BD2M).

La semaine prochaine, l’Espace Lamartine accueillera ses portes ouvertes, de 10h à 19h. Ouverture définitive le 11 septembre !

Infos pratiques