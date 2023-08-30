Центр Ламартин – новая обитель местных жителей

После трехлетнего ремонта здание общей площадью 1 000 м² примет в сентябре своих первых посетителей.

Хорошо живется по адресу 19 Boulevard Princesse Charlotte! На следующей неделе Центр Ламартин устраивает день открытых дверей для всех желающих увидеть это полностью обновленное современное место. Под эгидой мэрии Монако центр предложит множество занятий для местных жителей, от мала до велика.

Универсальный центр

«Наша основная цель – организация досуга», объясняет Натали Ваккарецца, коммунальный советник, ответственная за Центр Ламартин. В многочисленных обустроенных залах будут проходить занятия спортом (йога, пилатес, фитнес), расположатся художественные кружки со свободным доступом, комфортабельная библиотека, конференц-зал, компьютерные терминалы, музыкальный зал и общие салоны для всевозможных настольных игр. Посетителей будут сопровождать одиннадцать сотрудников Центра Ламартин, работающих на полную ставку, среди них четверо будут заниматься организацией отдыха.

Будет также работать ресторан для постоянных членов центра старше 60 лет. 26 посадочных мест с меню по рекордной цене – 13 евро, куда можно будет пригласить еще одного человека.

Сверху вниз: зал для художественных кружков и конференц-зал, обычно разделенные раздвижной перегородкой. На первом этаже – ресторан на 26 персон для постоянных членов старше 60 лет. Здесь же находится общий салон для всевозможных игр – от настольного футбола до шахмат – и читальный зал. © Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune (1, 2) – Мэрия Монако (3) – Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям (4)

Помимо этого, впервые мэрия Монако будет предоставлять в аренду зал по средам после обеда, пятницам вечером и в субботу после обеда и вечером. Таким образом, на втором этаже можно будет арендовать залы от 25 до 100 м². Для разнообразия выбора большой зал разделен раздвижными перегородками. Он рассчитан на максимум 85 человек. Раздевалки, полностью оборудованная кухня, сотрудник безопасности… Мэрия делает ставку на частичное отсутствие в Княжестве подобных залов для «юбилеев и семейных встреч». В зависимости от положения, залы будут стоить в аренду от 300 до 700 евро. Для тех, кто не является постоянным членом центра, цена будет выше.

Большой зал на втором этаже сдается в аренду. © Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune

Сколько стоит абонемент?

Аренда залов – единственная услуга для тех, кто не является постоянным членом Центра Ламартин. Для монегасков, резидентов и студентов Монако старше 16 лет годовой абонемент будет стоить 200 евро. Студенты и лица старше 60 лет могут воспользоваться льготным тарифом – 120 евро. Мэрия также предложит «пробный месяц» за 25 евро. Формуляр абонемента – здесь.

«Кроме ресторана, в Центре Ламартин – все бесплатно», продолжает Натали Ваккарецца. Мэрия не исключает потенциальной возможности организовывать выезды и мероприятия на воздухе, которые потребуют дополнительного финансового участия.

«Преимущество – в здании»

Начатый в 2019 году ремонт Центра Ламартин обошелся в семь миллионов евро и закончился весной 2023 года. «Мы оставили стены, и все поменяли», рассказывает коммунальный советник о большом здании, построенном в 1895 году. В 90-е годы мэрия получила это здание в дар от четы Латиль.

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«Преимущество – в здании», объясняет Натали Ваккарецца. Его сегодня не узнать. Ремонтные работы были сосредоточены на строгой эстетике, которая, надо заметить, впечатляет своей элегантностью и качеством. Сюда можно добавить новый с иголочки лифт, который в мэрии сочли «важнейшим» элементом, чтобы открыть доступ лицам с ограниченной подвижностью. Внешняя красота впечатляет не меньше внутренней тишины. Это результат почти полной звукоизоляции. После ремонта здание вошло в разряд устойчивых строений и получило квалификацию Устойчивых средиземноморских зданий Монако (BD2M).

На следующей неделе Центр Ламартин проведет день открытых дверей с 10:00 до 19:00. Окончательное открытие – 11 сентября!

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