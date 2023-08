Espace Lamartine: un nuovo complesso ricreativo per gli abitanti della zona

Dopo tre anni di lavori, l’edificio di 1.000 m2 accoglierà i primi fruitori a settembre.

La vita è bella al civico 19 di Boulevard Princesse Charlotte. La prossima settimana, l’Espace Lamartine aprirà le porte ai più curiosi e permetterà loro di scoprire un luogo completamente diverso, aggiornato e rinnovato da cima a fondo. Gestito dal Comune di Monaco, ospiterà una serie di attività per i residenti della zona, giovani e meno giovani.

Uno spazio polivalente

“La parola d’ordine è svago”, spiega Nathalie Vaccarezza, consigliere comunale responsabile dell’Espace Lamartine. Nelle tante sale attrezzate, si svolgeranno attività sportive (yoga, pilates, fitness), laboratori creativi ad accesso libero, momenti di relax in biblioteca. C’è anche una sala conferenze, diverse postazioni informatiche, una sala musica e un’area comune con giochi da tavolo di ogni tipo. Per i soci over 60 è disponibile un ristorante con 26 coperti che offre un menù al prezzo record di 13 euro, con la possibilità di invitare un ospite.

Dall’alto verso il basso: la sala per i laboratori creativi e la sala conferenze, solitamente separate da una parete divisoria rimovibile. Al piano terra, il ristorante può accogliere 26 clienti ed è riservato ai soci over 60. C’è anche un’area comune con giochi di ogni tipo, dal calcio balilla agli scacchi, e una sala riservata alla lettura. © Paul Charoy / Monaco Tribune (1,2,) – Comune di Monaco (3) – Stéphane Danna / Direzione della Comunicazione (4)

Una novità assoluta per il Comune di Monaco? La possibilità di affittare una sala il mercoledì pomeriggio, il venerdì sera e il sabato, sia pomeriggio che sera. Al primo piano, saranno messi a disposizione tra i 25 e i 100 m2 di spazio a uso esclusivo. La sala grande è dotata di pareti divisorie rimovibili per offrire diverse opzioni. Alla massima capacità, può ospitare 85 persone. Guardaroba, cucina completamente attrezzata, guardia di sicurezza… Il Comune punta sulla mancanza di sale simili nel Principato per offrire una soluzione “per compleanni o riunioni di famiglia”. I prezzi variano da 300 a 700 euro, a seconda della disposizione della sala. Per i non soci il costo sarà maggiore.

Questo grande spazio al 1° piano può essere affittato. © Paul Charoy / Monaco Tribune

Quanto costa l’iscrizione?

L’affitto di queste sale è l’unico servizio disponibile per i non soci dell’Espace Lamartine. Se avete almeno 16 anni e siete monegaschi, residenti o studenti nel Principato di Monaco, potete associarvi per 200 € all’anno. Gli studenti e gli ultrasessantenni beneficeranno di una tariffa ridotta di 120 €. Il Municipio offrirà anche il consueto “mese di prova” a 25 €. Il modulo di iscrizione è disponibile su questa pagina.

“All’Espace Lamartine tutto è gratuito, tranne il servizio di ristorazione”, spiega Nathalie Vacarezza. Il Comune non esclude la possibilità di organizzare gite e attività esterne, che richiederebbero un ulteriore contributo finanziario.

“La vera risorsa è l’edificio”

Iniziati nel 2019, i lavori all’Espace Lamartine saranno costati sette milioni di euro e sono stati completati nella primavera del 2023. “Abbiamo mantenuto i muri e cambiato tutto il resto”, spiega l’assessore comunale a proposito di questo imponente edificio costruito nel 1895. È negli anni ’90 che il Comune l’ha acquistato, in seguito alla generosa donazione dei coniugi Latil.

“La vera risorsa è l’edificio”, afferma Nathalie Vacarezza. Oggi il luogo è irriconoscibile. I lavori di ristrutturazione hanno privilegiato un’estetica raffinata che, dobbiamo ammetterlo, colpisce per la sua eleganza e qualità. Inoltre, c’è un nuovissimo ascensore, considerato dal Comune come “essenziale” per l’accesso delle persone a mobilità ridotta. Se la bellezza degli interni è notevole, lo è anche il silenzio, merito di un’insonorizzazione quasi integrale. Al termine dei lavori, l’edificio ha ottenuto il certificato Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco (BD2M) per la costruzione sostenibile.

La prossima settimana l’Espace Lamartine aprirà le porte dalle 10:00 alle 19:00. L’apertura definitiva è prevista per l’11 settembre!

