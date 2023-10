Le Yacht Club de Monaco accueille une conférence pour la protection des cétacés

L’Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente a organisé une conférence, ce mercredi, sur les interactions entre la navigation maritime et les cétacés.

A l’occasion de l’escale du bateau Eagle II en Principauté de Monaco de l’expédition Pelagos de l’Association « We Are Méditerranée », l’ACCOBAMS a rassemblé une trentaine de participants. Parmi les collaborateurs de l’événement étaient présents l’Initiative Pelagos, le Yacht Club de Monaco et la Fondation Prince Albert II, qui avait soutenu financièrement l’initiative de l’association « We Are Méditerranée ».

« Nous avons déjà soutenu 13 projets et nous allons en faire beaucoup plus dans les années à venir aux côtés de l’Accord Pelagos (…) pour protéger cette merveille que nous avons juste en face de Monaco », témoigne Philippe Mondielli, Directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II.

Le photographe Greg Lecoeur, à l’initiative de cette expédition, était également présent. « Pour moi, la Méditerranée, c’est une mer vivante, c’est une mer pleine de vie, ce n’est pas qu’une mer polluée (…) On veut prendre ce contre-pied et montrer que les espèces emblématiques qu’on trouve à l’autre bout du monde, on les a chez nous », développe le photographe au micro de Monaco Info.

« Il faut équilibrer ces besoins de l’activité humaine avec ces besoins de conservation », déclare Susana Salvador, secrétaire exécutif de l’ACCOBAMS. Implantée à Monaco, l’organisation réunit 24 pays européens.