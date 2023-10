Qu’a fait le Prince Albert II à Philadelphie ?

Une visite aux États-Unis en trois aspects : famille, environnement et diplomatie.

Avant de commencer sa visite officielle, le Souverain a d’abord rendu visite à sa famille maternelle, à l’occasion d’une entrevue privée. « Je ne me suis jamais senti étranger ici. La première fois que je suis venu ici, j’avais trois ans. La famille de ma mère nous a toujours accueilli de façon merveilleuse (…) Chaque séjour ici à Philadelphie est une joie », s’est confié le Prince Albert II au micro de Monaco Info.

Le Souverain s’est rendu dans la maison familiale des Kelly, où il a passé la nuit. © Michael Alesi / Palais princier

Le lendemain, direction dans la partie nord de la ville pour l’opération Philly Tree Plan, décrit par l’organisme Philadelphia Parks & Recreation comme « le tout premier plan stratégique de Philadelphie pour la plantation et l’entretien équitable de la forêt urbaine. » L’objectif de ce projet, soutenu par la branche américaine de la Fondation Prince Albert II présidée par John B Kelly III a hauteur de 130 000$, est de rééquilibrer la répartition des arbres dans les quartiers où la température est plus élevée et la qualité de l’air moins bonne.

Dans un quartier au nord de la ville, l’opération Philly Tree Plan a été officialisée. © Michael Alesi / Palais princier

La journée s’est poursuivie par une visite du Zoo de Philadelphie qui a mis en œuvre des programmes et des initiatives de sensibilisation et d’éducation à la préservation des espèces grâce à une récente subvention accordée par la branche américaine de la FPA2.

Le Souverain a ensuite présidé le Conseil d’Administration de la Fondation Prince Albert II USA avant de prendre part à la réunion annuelle consulaire, organisée par l’Ambassadrice de Monaco aux États-Unis. L’occasion pour le Prince Albert II de saluer le nouveau Consul monégasque à Boston. La journée s’est conclue au Musée d’Art de Philadelphie, le plus grand de la ville, où une soirée s’est tenue en l’honneur de la FPA2 et en présence du Maire, Jim Kenney.

Le Prince Albert II a la réunion annuelle consulaire, en présence du nouveau Consul monégasque à Boston, puis au Musée d’Art de Philadelphie avec le Maire de la ville. © Michael Alesi / Palais princier

Vendredi soir, la Fondation Prince Albert II de Monaco a tenu sa 16ème cérémonie annuelle de remise des prix pour la santé planétaire au Kimmel Cultural Campus Perelman Theatre à Philadelphie, organisée par la branche américaine de la Fondation. « On veut souligner l’engagement profond de toutes ces individualités ou entités qui aident à faire une différence. Il y a des avancées très sérieuses », a rappelé le Souverain.

Le Prince Albert II et John B Kelly III, puis entouré des lauréats de la 16ème cérémonie de remise des prix de la FPA2 : Meghan Olson, venue représenter Ecovative, l’activiste Dominique Palmer et le scientifique Hans-Otto Pörtner. © Michael Alesi / Palais princier

Les prix 2023 de la santé planétaire ont été décernés à l’activiste Dominique Palmer, au scientifique Hans-Otto Pörtner et à Ecovative, leader dans le domaine de la technologie du mycélium. Depuis la période du covid-19, la FPA2 a fait le choix de présenter des Prix articulés autour de trois axes. « La science car sans les données scientifiques, nous ne pensons pas que les actions soient possibles, un second prix qui récompense la sensibilisation, la médiation, les activistes aussi et un troisième prix qui récompense des entreprises durables », a détaillé le Vice-Président de la Fondation, Olivier Wenden, au micro de Monaco Info.

