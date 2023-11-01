Визит Князя Альбера II в Филадельфию
Основные направления визита в США — семья, экология и дипломатия.
Прежде чем начать официальную программу Государь посетил родину своей матери. «В Филадельфии я всегда чувствую себя как дома. Мне было всего три года, когда я приехал впервые. Родственники со стороны матери всегда очень радушно нас встречали. Каждое возвращение сюда приносит мне радость», — поделился Князь Альбер II в интервью Monaco Info.
После встречи с родственниками Государь отправился на север города, чтобы принять участие в проекте Philly Tree Plan. Согласно информации службы Philadelphia Parks & Recreation, это стало «первой стратегической программой в поддержку городского озеленения в Филадельфии». Проект, финансирование которого в размере 130 000 долларов США предоставлено американским отделением Фонда Князя Альбера II, предполагает посадку деревьев в районах с высокой температурой и загрязненным воздухом.
Следующим пунктом поездки стал визит в зоопарк Филадельфии. Здесь при поддержке американского филиала Фонда были разработаны просветительские программы, направленные на сохранение различных видов животных.
Затем Князь председательствовал на заседании Совета директоров Его Фонда в США и участвовал в консульском собрании, организованном послом Монако. Это стало возможностью для главы государства поприветствовать нового консула Монако в Бостоне. День завершился вечером в Музее искусств Филадельфии в честь Фонда Князя Альбера II, одним из почётных гостей которого стал мэр города Джим Кенни (Jim Kenney).
В пятницу вечером в Kimmel Cultural Campus Perelman Theatre в Филадельфии прошла 16-я ежегодная церемония вручения наград Фонда Князя Монако Альбера II в области глобального здравоохранения, организованная американским отделением Фонда. «Мы хотели бы отметить непоколебимую приверженность тех людей и организаций, благодаря которым происходят положительные сдвиги. Мы достигли серьезного прогресса», — подчеркнул Суверенный Князь.
Награды Global Health Awards-2023 были вручены экоактивистке Доминик Палмер, ученому Хансу-Отто Пёртнеру и компании Ecovative, лидирующей в области технологий производства из грибного мицелия. После начала пандемии Covid-19 Фонд стал вручать награды по трем направлениям: «Наука — потому что без научной базы конкретные действия невозможны; просветительская деятельность, активизм и посредничество; и бизнес, основанный на принципах социальной и экологической ответственности»,— рассказал вице-председатель Фонда Оливье Венден (Olivier Wenden) в интервью Monaco Info.