Визит Князя Альбера II в Филадельфию

Основные направления визита в США — семья, экология и дипломатия.

Прежде чем начать официальную программу Государь посетил родину своей матери. «В Филадельфии я всегда чувствую себя как дома. Мне было всего три года, когда я приехал впервые. Родственники со стороны матери всегда очень радушно нас встречали. Каждое возвращение сюда приносит мне радость», — поделился Князь Альбер II в интервью Monaco Info.

Государь провёл ночь в доме семьи Келли. © Микаэль Алези / Княжеский дворец

После встречи с родственниками Государь отправился на север города, чтобы принять участие в проекте Philly Tree Plan. Согласно информации службы Philadelphia Parks & Recreation, это стало «первой стратегической программой в поддержку городского озеленения в Филадельфии». Проект, финансирование которого в размере 130 000 долларов США предоставлено американским отделением Фонда Князя Альбера II, предполагает посадку деревьев в районах с высокой температурой и загрязненным воздухом.

Официальный старт программы Philly Tree Plan («Деревья Филадельфии») был дан в одном из районов на севере города. © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Следующим пунктом поездки стал визит в зоопарк Филадельфии. Здесь при поддержке американского филиала Фонда были разработаны просветительские программы, направленные на сохранение различных видов животных.

Затем Князь председательствовал на заседании Совета директоров Его Фонда в США и участвовал в консульском собрании, организованном послом Монако. Это стало возможностью для главы государства поприветствовать нового консула Монако в Бостоне. День завершился вечером в Музее искусств Филадельфии в честь Фонда Князя Альбера II, одним из почётных гостей которого стал мэр города Джим Кенни (Jim Kenney).

Князь Альбер II на ежегодном консульском собрании в присутствии нового консула Монако в Бостоне, затем в Музее искусств Филадельфии вместе с мэром города. © Микаэль Алези / Княжеский дворец

В пятницу вечером в Kimmel Cultural Campus Perelman Theatre в Филадельфии прошла 16-я ежегодная церемония вручения наград Фонда Князя Монако Альбера II в области глобального здравоохранения, организованная американским отделением Фонда. «Мы хотели бы отметить непоколебимую приверженность тех людей и организаций, благодаря которым происходят положительные сдвиги. Мы достигли серьезного прогресса», — подчеркнул Суверенный Князь.

Князь Альбер II и Джон Б. Келли III в окружении победителей 16-й церемонии награждения Фонда: Меган Олсон (Meghan Olson) из Ecovative, экоактивистки Доминик Палмер (Dominique Palmer) и ученого Ханса-Отто Пертнера (Hans-Otto Pörtner). © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Награды Global Health Awards-2023 были вручены экоактивистке Доминик Палмер, ученому Хансу-Отто Пёртнеру и компании Ecovative, лидирующей в области технологий производства из грибного мицелия. После начала пандемии Covid-19 Фонд стал вручать награды по трем направлениям: «Наука — потому что без научной базы конкретные действия невозможны; просветительская деятельность, активизм и посредничество; и бизнес, основанный на принципах социальной и экологической ответственности»,— рассказал вице-председатель Фонда Оливье Венден (Olivier Wenden) в интервью Monaco Info.

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