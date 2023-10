Che ha fatto il Principe Alberto II a Philadelphia?

Una visita negli Stati Uniti che ha coperto tre diversi aspetti: la famiglia, l’ambiente e la diplomazia.

Prima di iniziare la sua visita ufficiale, il Sovrano ha fatto una visita personale alla famiglia della madre. “Non mi sono mai sentito un estraneo qui. La prima volta che sono venuto avevo tre anni. La famiglia di mia madre ci ha sempre riservato un’accoglienza meravigliosa (…) Ogni viaggio qui a Philadelphia ├Ę una gioia”, ha dichiarato il Principe Alberto II a Monaco Info.

Il Sovrano ha visitato la casa della famiglia Kelly, dove ha trascorso la notte. ┬ę Michael Alesi / Palazzo del Principe

Il giorno successivo ├Ę partito alla volta della zona nord della citt├á per l’operazione Philly Tree Plan, definita dall’organizzazione Philadelphia Parks & Recreation come “il primo piano strategico di Philadelphia per un’equa piantumazione e manutenzione della foresta urbana”. L’obiettivo di questo progetto, sostenuto dalla sezione americana della Fondazione Principe Alberto II, presieduta da John B. Kelly III e del valore di 130.000 dollari, ├Ę quello di riequilibrare la distribuzione degli alberi nei quartieri con temperature pi├╣ elevate e qualit├á dell’aria pi├╣ scadente.

In un quartiere a nord della citt├á ├Ę stata ufficialmente lanciata l’operazione Philly Tree Plan. ┬ę Michael Alesi / Palazzo del Principe

La giornata ├Ę proseguita con la visita allo zoo di Philadelphia, che, grazie a una recente sovvenzione della sezione americana della FPA2, ha avviato programmi e iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla salvaguardia delle specie.

Il Sovrano ha poi presieduto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Principe Alberto II USA, per poi partecipare alla riunione consolare annuale organizzata dall’Ambasciatore di Monaco negli Stati Uniti. ├ł stata l’occasione per il Principe Alberto II di incontrare il nuovo Console monegasco a Boston. La giornata si ├Ę conclusa al Philadelphia Museum of Art, il pi├╣ grande della citt├á. Qui si ├Ę tenuta una serata in onore della FPA2 a cui ha preso parte anche il sindaco Jim Kenney.

Il Principe Alberto II alla riunione consolare annuale con il nuovo Console monegasco a Boston, poi al Philadelphia Museum of Art con il Sindaco della citt├á. ┬ę Michael Alesi / Palazzo del Principe

Venerd├Č sera, la Fondazione Principe Alberto II di Monaco ha celebrato la 16┬¬ cerimonia annuale dei Planetary Health Awards presso il Kimmel Cultural Campus Perelman Theatre di Philadelphia, organizzata dalla sezione americana della Fondazione. “Vogliamo sottolineare il profondo impegno di tutti gli individui e gli enti che stanno contribuendo a fare la differenza. Stiamo facendo progressi molto importanti”, ha dichiarato il Sovrano.

Il Principe Alberto II e John B Kelly III, pi├╣ in basso insieme ai vincitori della 16┬¬ edizione della cerimonia di premiazione della FPA2: Meghan Olson, in rappresentanza di Ecovative, l’attivista Dominique Palmer e lo scienziato Hans-Otto P├Ârtner. ┬ę Michael Alesi / Palazzo del Principe

I Planetary Health Awards 2023 sono andati all’attivista Dominique Palmer, allo scienziato Hans-Otto P├Ârtner e a Ecovative, leader nella tecnologia dei miceli. Dalla pandemia di Covid-19, l’FPA2 ha scelto di assegnare i premi in base a tre temi: “La scienza, perch├ę senza dati scientifici non crediamo sia possibile intervenire; un secondo premio va alla sensibilizzazione, alla mediazione e agli attivisti; e un terzo premio va alle imprese sostenibili”, ha spiegato a Monaco Info il vicepresidente della Fondazione, Olivier Wenden.

