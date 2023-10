Quelle est cette nouvelle oeuvre sur la façade du Lycée Albert Ier ?

La sculpture mesure un peu plus de 5 mètres de haut et environ 3 mètres de large - © Direction de la Communication / Stephane Danna

Elle a été inaugurée en présence du Prince Albert II et de la Princesse Caroline.

Si vous vous rendez sur le Rocher, et en particulier dans la ruelle Chanoine Franzi à Monaco-Ville, vous apercevrez cet imposant monument, commandé par l’État monégasque en hommage au Prince Albert Ier à l’artiste italien Giuseppe Ducrot.

Choisi par la Princesse Caroline, son travail s’inspire de l’art classique de la Rome impériale, de la sculpture hellénistique et de l’époque baroque, à l’instar de cette oeuvre réalisée en céramique blanche et dont le buste du Prince Albert Ier figure au centre. « J’ai rencontré son art pour la première fois dans une galerie parisienne, et j’avais été stupéfié par sa technique qui fait toute l’originalité et l’intérêt de son travail. Giuseppe Ducrot a mis au point une terre à la fois solide et ductile, ce qui lui permet d’exprimer son style », a confié Björn Dalhström, directeur du Nouveau Musée national de Monaco au micro de Monaco Info.

Giuseppe Ducrot explore la sculpture à travers différentes techniques telles que la terre cuite, la céramique vernissée, le marbre et le bronze à la cire perdue – © Direction de la Communication / Stephane Danna

Placée sur la façade du Lycée Albert 1er et sur le chemin menant au Musée Océanographique, autre bâtiment emblématique du règne du Prince Albert Ier, cette sculpture devrait permettre aux générations futures de se remémorer les nombreuses actions du Prince dans le domaine de l’éducation, des sciences et des art.