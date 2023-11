Beking Monaco : Quelles sont les stars du peloton présentes ?

Pour la troisième année consécutive, la course de vélo se tiendra en Principauté ce dimanche 26 novembre. Et de nombreux coureurs d’exception seront présents sur la ligne de départ.

Beking Monaco, c’est déjà dimanche ! Et comme chaque année, de nombreux grands noms du monde du cyclisme seront au départ de cette 3e édition.

Après l’annonce il y a quelques semaines de la présence de Matej Mohoric, vainqueur de Milan-Sanremo 2022 et récent champion du monde de gravel, la liste complète des engagés a été dévoilée.

Tadej Pogacar et Primoz Roglic au départ

Parmi les têtes d’affiche, on retrouvera le talentueux slovène et déjà double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) Tadej Pogacar et son compatriote Primoz Roglic (3 Tour d’Espagne et 1 Giro).

Les deux stars seront accompagnées d’autres solides coureurs, à l’image de Jakob Fuglsang, Michael Matthews, Steven Kruijswijk ou encore Peter Sagan (7 fois vainqueur du maillot vert sur le Tour de France), résident monégasque et figure de l’épreuve.

Côté monégasque, Victor Langelotti et Antoine Berlin seront également de la partie.