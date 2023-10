Beking Monaco s’apprête à faire son retour avec une star du peloton déjà annoncée

Pour la troisième année consécutive, la course de vélo se tiendra en Principauté le dimanche 26 novembre prochain.

En attendant de savoir si Tadej Pogacar ou Primoz Roglic feront une nouvelle fois l’honneur de leur présence sur l’épreuve, les organisateurs de la course (CMT et AWE Sport) ont dévoilé le premier grand nom du peloton qui sera au départ.

Il fait la fierté du cyclisme monégasque : Victor Langelotti

Il s’agit de Matej Mohoric, vainqueur de Milan-Sanremo 2022 et récent champion du monde de gravel. « Grâce à cet événement, nous sommes en mesure de promouvoir le vélo comme moyen de transport, surtout dans un contexte urbain, a déclaré le Slovène dans un communiqué, lui qui est sensible aux questions de développement durable.

Je pense qu’à l’avenir, les enfants pourront facilement se déplacer à vélo, il est donc important de les initier à ce sport dès leur plus jeune âge. Il ne s’agit pas seulement de faire de l’exercice, mais de faire quelque chose de bon pour soi, pour sa santé et pour la planète. C’est un geste simple mais fondamental. »

Tadej Pogacar également attendu ?

Pionnière dans la promotion de la mobilité durable, la Principauté est l’endroit idéal pour l’organisation de Beking, comme l’a confirmé Matej Mohoric.

« Désormais, on peut louer des vélos électriques à Monaco et pour moi c’est fantastique, je peux me déplacer dans la ville facilement et, grâce aux stations de charge qui sont maintenant partout, je peux les laisser où je veux en tout confort. C’est un grand pas vers la promotion des déplacements durables et un exemple pour les autres. Je sais qu’il s’agit d’une intervention majeure, mais je suis sûr qu’elle profitera à tout le monde. »

Umberto Langellotti (FMC) : « À Monaco, nous avons des conditions idéales pour le cyclisme »

Le Slovène attend désormais avec impatience la liste définitive des engagés, en espérant la présence de son ami, Tadej Pogacar. « Nous nous entraînons souvent ensemble et c’est toujours agréable de courir avec lui. Nous sommes tous les deux rapides et c’est amusant de parier sur celui qui gagnera à la fin. » Rendez-vous le 26 novembre.