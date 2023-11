Du yoga et des chiots : grand succès pour l’adorable événement organisé par Monte-Carlo Events

Sept petits bergers australiens ont accompagné les participants.

Samedi 18 novembre, 10 heures du matin. Le Metropole Shopping Monte-Carlo ouvre progressivement ses enseignes et le calme règne encore dans la prestigieuse galerie commerciale. Pourtant, au premier étage, et plus précisément au Monte-Carlo Business Center, c’est l’effervescence.

Car le centre d’affaires s’est transformé pour la matinée en salle de yoga et une dizaine de personnes s’étirent sur les tapis, guidées par l’instructeur, Coralie Polge. Et parmi elles, d’adorables petites frimousses ! Sept bébés bergers australiens, âgés de sept semaines et demi, enchaînent jeux et câlins, pour apporter une nouvelle dynamique à cette session de relaxation.

Derrière ce concept, l’entreprise parisienne Pawsitive Yoga. « Ce sont des séances de yoga classiques, mais avec des chiots, nous explique Nessrin Mbarki, éleveuse et fondatrice de Pawsitive Yoga. La séance dure une heure, avec vingt minutes de yoga, où les chiots se reposent dans un parc. Ensuite, on a trente minutes de câlins et de jeux avec les chiots, puis on termine par dix minutes de relaxation. Les personnes s’allongent et les chiots circulent entre elles. »

Lors de la relaxation, les chiots circulent librement et viennent câliner les participants – © Monaco Tribune

Des participants plus détendus

Et cette idée n’est pas seulement mignonne : la présence des chiens aurait de véritables effets bénéfiques pour les participants. « Le yoga en lui-même fait du bien au corps, et les chiots apportent une énergie apaisante et positive. Les gens oublient complètement leur stress en leur présence », affirme Nessrin Mbarki.

« L’avantage de ce format, c’est qu’on a vingt minutes de yoga en début de session pour préparer les gens à la détente. Ensuite, on insère les chiens dans la séance au fur et à mesure. Ça permet de commencer une dynamisation du groupe et d’initier la socialisation des chiots avec les êtres humains. Je suis ravie de créer ce beau partage, pour nous, humains, mais aussi pour les chiots », ajoute Coralie Polge, qui teste ce concept pour la première fois.

Les chiots peuvent se reposer et dormir dans un parc – © Monaco Tribune

L’idée a aussi immédiatement séduit Clara Rosso, directrice de la branche événementielle Monte-Carlo Events : « on a eu l’idée de faire venir à Monaco le puppy yoga, qui a été créé aux Etats-Unis et qui s’est répandu en France. (…) Les retours sont extrêmement positifs, on nous demande déjà quand on ouvrira une nouvelle session. Pour l’instant, malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question, mais j’espère qu’on pourra le refaire ! »

Du rire et de l’apaisement

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement a très vite trouvé son public, au point d’avoir dû proposer une deuxième session, la première s’étant retrouvée complète en quelques jours.

Parmi les participants, Iolanda, venue tester ce nouveau yoga pour la première fois. « Je voyais souvent des vidéos sur TikTok ou Instagram, ça donnait toujours envie. C’est très sympa, et ça apaise. (…) J’ai adoré quand les chiots sont arrivés, et c’est bien de pouvoir allier le yoga avec les bébés chiens », confie-t-elle.

La présence des chiens est apaisante – © Monaco Tribune

Même son de cloche pour Ashley et Joel, un couple venu de Nouvelle-Zélande et basé à Nice. « C’était incroyable, merveilleux, tellement mignon ! Ashley m’a fait la surprise de m’emmener ici ce matin, je n’étais pas du tout au courant », témoigne Joel, un grand sourire aux lèvres.

« J’ai adoré quand nous étions allongés pour la relaxation et que les chiots venaient se promener parmi nous, nous faire des câlins ou nous léchouiller », ajoute Ashley, qui confie sortir de cette session beaucoup plus détendue.

Le bien-être des chiots avant tout

Cette nouvelle pratique n’est pas seulement bénéfique pour les humains : les chiots, dont la race change toutes les deux semaines, y trouvent aussi leur compte. Au-delà des câlins et caresses auxquels ils ont droit, ils ont besoin, pour leur développement, d’être au contact des humains.

« Je pense que ce concept est une bonne chose : à leur âge, les chiots ont besoin de voir beaucoup de choses, beaucoup de gens, pour être des futurs chiots hyper sociables et bien dans leurs pattes. Ils sont avec les gens environ une demi-heure, et ils ont cinquante minutes de repos. C’est très important qu’ils voient du monde, mais c’est aussi très important qu’ils aient le temps de se reposer, car ce sont encore des bébés », détaille Séverine Pavillon, éleveuse de la portée, venue du Var.

Séverine Pavillon – © Monaco Tribune

La matinée s’est achevée par un moment networking convivial, autour d’un petit-déjeuner gourmand et healthy, pour permettre aux participants de faire connaissance et d’échanger, dans la bonne humeur.