La Croix-Rouge monégasque a apporté une aide totale de 850 000 euros en 2023

Entre le tremblement de terre en Turquie/Syrie ou le séisme au Maroc, voici comment cette somme a été répartie.

En réponse aux nombreux appels lancés par le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge pour venir en aide aux populations impactées par les catastrophes naturelles, par les crises humanitaires, les conflits armés, et les crises sanitaires, l’association monégasque a déjà donné pour l’étranger plus de 850 000 cette année.

Toujours fidèle à ses principes d’humanité et de neutralité, elle est intervenue lors des grandes catastrophes climatiques qui ont marqué 2023 à hauteur de :

397 233 euros pour le tremblement de terre en Turquie/Syrie

10 000 euros lors des inondations au Malawi (tempête Freddy)

10 000 euros lors du cyclone Mocha en Birmanie

100 000 euros après le séisme au Maroc

10 000 euros suite aux inondations en Lybie

S’ajoute à cela près de 25 000 euros pour aider les personnes fuyant leur pays suite à ces événements tragiques. La Croix-Rouge monégasque a également répondu aux nombreux appels à hauteur de 195 000 euros pour venir en aide aux victimes de conflits armés présents notamment en Syrie, Arménie, Burkina Faso, République Démocratique du Congo, et Ukraine.

Le Couple Princier a distribué des colis aux bénéficiaires de la Croix-Rouge

Désormais, alors que le conflit israélo-palestinien gagne en intensité, « les personnes prises dans l’escalade des violences ont besoin d’aide, souligne l’organisation dans son communiqué. Plus que jamais, la Croix-Rouge monégasque reste vigilante et attentive face aux diverses situations, et répond aux appels du plus grand mouvement humanitaire international », a-t-elle conclu.