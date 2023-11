Le Couple Princier a distribué des colis aux bénéficiaires de la Croix-Rouge

Les personnes âgées et les plus démunies reçoivent chaque année un colis de cadeaux de la part de La Croix-Rouge monégasque. ©Palais princier

C’est une tradition à l’approche de la Fête Nationale monégasque.

La Fête du Prince, à laquelle la journée du 19 novembre sera dédiée, a également une dimension sociale. Cette année encore, le Prince Albert II, la Princesse Charlène et Camille Gottlieb ont distribué des cadeaux aux personnes âgés et parfois démunies au siège de la Croix-Rouge monégasque.

C’est au siège de La Croix-Rouge monégasque que les colis ont été distribués aux bénéficiaires de l’association. ©Palais princier

Un moment toujours solennel et fort en émotion qui s’est déroulé ce jeudi 16 novembre, l’occasion pour le Prince Albert II, président d’exception et de cœur de la Croix-Rouge monégasque depuis plus de 40 ans, d’assister l’association dans l’aide qu’elle apporte à ceux dans le besoin.

