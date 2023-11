Le Couple Princier a inauguré deux nouveaux canons sur le Fort Antoine

Mercredi soir, deux modèles datant de 1881 ont remplacé ceux devenus obsolètes.

Après presque plus d’un siècle, ces deux canons de 65mm reprennent du service sur l’esplanade du Fort Antoine. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont eux-même procédé au tir de chacun d’entre eux, casque anti-bruit vissé sur les oreilles.

La Princesse Charlène a procédé au tir de l’un des deux canons, comme le Prince Albert II quelques minutes avant. ©Palais princier

Les deux nouveau-venus, qui remplacent les deux canons précédents, devenus obsolètes et dont les munitions manufacturées n’étaient plus disponibles, avaient été en service pour le Corps des Carabiniers du Prince de 1890 à 1926. Ils étaient depuis conservés au Musée des Princes et de Leurs Gardes à la caserne des Moneghetti. « Il a fallu faire un choix et s’orienter vers de nouveau canons, nous n’avons pas voulu faire celui d’en acheter des nouveaux. Il a fallu remilitariser ces canons », a développé le Lieutenant-Colonel Martial Pied au micro de Monaco Info.

©Palais princier

Dès la fin d’année 2019, le Lieutenant-Colonel avait pris contact avec une société française, Munitique, pour réfléchir à la remise en service de ces anciens modèles. Il aura fallu près de trois ans d’essais et de recherche de munitions adéquates avant cette inauguration. La remise en fonction a même permis de mettre en place un système de douille réutilisable. En travaillant sur le calibre de ces canons, il a d’ailleurs été découvert qu’ils étaient.. italiens. Ils serviront à l’occasion de la Fête Nationale ce dimanche.

