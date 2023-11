Le salon Monte-Carlo Gastronomie revient sous le Chapiteau de Fontvieille

À quelques semaines des fêtes de fin d’années, le salon gastronomique de la Principauté vous invite à découvrir les produits de plus de 100 producteurs français, italiens, belges ou encore allemands.

Du 24 au 27 novembre, le plaisir culinaire sera à l’honneur dans le quartier de Fontvieille. Une fois passée les portes du chapiteau, le rendez-vous sera donné avec vins et champagnes, saumon et foie gras, truffes et caviar ou encore fromages et douceurs sucrées. L’occasion également de voir cuisiner quelques grands chefs issus des établissements monégasques. Parmi eux, Gianluca Strobino, chef de cuisine au sein de l’Hôtel de Paris, Marc Maccari, chef de l’Ambassade de France à Monaco, ou encore Patrice Guillet, sous-chef de cuisine au Café de Paris, qui a récemment rouvert ses portes.

Le Maestro Chef revient pour une cinquième édition

La compétition de cuisiniers amateurs va de nouveau voir s’affronter huit candidats sous les yeux d’un prestigieux jury composé de Simon Ganache, premier sous-chef exécutif au Yacht Club de Monaco, de plusieurs Meilleur Ouvrier de France (MOF), Luc Gamel et Philippe Joannes ou encore de Gilles Brunner, président du Grand Cordon d’Or.

Chaque jour une étape du concours se déroulera respectivement sur des thèmes dévoilés le jour même. Rendez-vous dimanche 26 novembre à midi pour la grande finale. Le grand gagnant du concours remportera un chèque de 2 000€. L’an dernier, la compétition avait été remportée par la piénasque Elodie Chantrel, qui sera également présente dans le jury de cette nouvelle édition.

