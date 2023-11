Les voix autochtones ont porté à Monaco pour la préservation des forêts

Des représentants de peuples indigènes et de communautés locales internationaux, experts et scientifiques reconnus se sont réunis à Monaco à l’invitation de l’Initiative Forêts et Communautés.

En présence du Prince Albert II, la conférence a souligné la nécessité d’une approche du sujet dans sa globalité, reconnaissant les savoirs autochtones, promouvant une approche fondée sur les droits et l’égalité des genres et évoquant aussi le sujet de la gouvernance et du financement. Un appel à l’action sera d’ailleurs bientôt publié.

Dans son allocution, le Souverain a rappelé le rôle central des peuples autochtones et des communautés locales dans l’élaboration de stratégies de conservation efficaces, et appelant à l’unité et à la compréhension dans un « monde divisé ».

Une série bientôt diffusée sur Arte

La Fondation du Prince, Arte et Lato Sensu ont dévoilé, le 21 novembre dernier, en avant-première un épisode de la série documentaire « Gardiens de la Forêt » au Grimaldi Forum. En présence de la productrice Muriel Barra et des chefs autochtones Hilarion Kassa Moussavou « Mambongo » (Gabon), Benki Piyãko (Brésil), Twyla Edgi Masuzumi (Canada), Mundiya Kepanga (Papouasie) et Tumursukh Jal (Mongolie), l’épisode « Brésil – Replanter l’Amazonie » a mis en lumière les efforts de Benki Piyãko.

Les cinq représentants autochtones de la série documentaire « Gardiens de la Forêt ». ©Philippe Fitte / FPA2

« Cela nous préoccupe énormément en tant que peuple indigène, en particulier quand on voit le dessèchement des rivières, les poissons et des animaux meurent tous les jours dans la nature », a-t-il décrit au micro de Monaco Info, évoquant un « point de non-retour » et des solutions existant « dans l’éducation ».

La série sera diffusée sur Arte le 9 décembre prochain.

5 jeunes activistes primés en présence du Prince Albert II