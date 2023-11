5 jeunes activistes primés en présence du Prince Albert II

Le Sommet a été animé par Trisha Shetty, fondatrice de l’ONG SheSays et a été marqué de la prestation de Niki Black, qui a interprété « Imagine » a cappella comme message de paix - © Young Activists Summit / Pierre Albouy

Au Palais des Nations Unies à Genève, les lauréats ont reçu une donation pour mettre en œuvre un projet de terrain.

Ils étaient près de 20 000 issus de 144 pays à participer en ligne au « Young Activists Summit », mais cinq seulement ont été récompensés pour les progrès remarquables qu’ils ont obtenus au sein de leur communauté, en faveur de la paix et de la réconciliation des humains avec la nature, qui était le thème de 2023. Voici dans le détail leur identité et leur combat :

Maung Sawyedollah, 22 ans, Myanmar – Droits des Rohingyas

Maïmouna Ba, 27 ans, Burkina Faso – Construire la paix dans la région du Sahel

Nisreen Elsaim, 29 ans, Soudan – Action climatique & paix

Francisco Vera, 14 ans, Colombie – Protection de l’environnement

Roshni Perween, 25 ans, Inde – Prévention des mariages d’enfants

Les 650 participants dans la salle ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des conflits, de la violence et du changement climatique – © Young Activists Summit / Pierre Albouy

« C’est en tant qu’homme d’un âge mûr que je voudrais m’adresser à vous aujourd’hui, non pas pour vous faire la morale, vous n’en avez pas besoin du tout, surtout de la part de générations qui laissent la planète, le monde et la paix dans un état si lamentable. Ce que mon âge a à vous dire est le contraire d’un sermon. C’est un encouragement. Un encouragement à agir, à garder son enthousiasme, son optimisme et son envie de changer le monde », a déclaré au micro le Prince Albert II lors de l’ouverture de cette 5ème édition organisée en Suisse.

Comme le précise l’organisation, « cet événement réaffirme et s’inscrit pleinement dans l’engagement continu de la Fondation Prince Albert II de Monaco en faveur des générations futures ».