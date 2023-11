L’Ordre de Malte de Monaco offre un minibus à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales

Les clés ont été remises en présence du Prince Albert II.

Ce mardi 7 novembre, sur la Place du Palais, le Conseil de l’Association monégasque de l’Ordre souverain militaire de Malte faisait don d’un minibus au Pôle éducatif spécialisé de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales de la Principauté (DASA).

Le minibus a été financé intégralement par l’Ordre de Malte de Monaco – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Ordre de Malte de Monaco : une aide sans frontières

L’Ordre de Malte de Monaco a intégralement financé l’achat de ce véhicule, dont les clés ont été remises en présence du Souverain. Cet acte de générosité s’inscrit pleinement dans la mission de l’Ordre de Malte pour soutenir la jeunesse de Monaco, mais aussi celle du monde entier.

Les clés du minibus ont été remises en présence du Prince Albert II – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Pour rappel, la DASA a plusieurs champs d’action. Elle est notamment chargée d’assurer l’accueil, l’hébergement ou le logement d’urgence des familles ou de leurs membres et, plus généralement, de toute personne dont le besoin le nécessite, d’accomplir toutes missions et actions en matière de handicap, ainsi que de contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires dans les domaines de l’action, de l’aide et de la protection sociales, du handicap et de la protection de l’enfance.