Que voir en ce mois de novembre au Théâtre Princesse Grace ?

Entre la sortie de bureau et le lever de rideau, notez que le bar-foyer du Théâtre Princesse Grâce est ouvert tous les soirs de spectacle. Des produits frais, locaux et de saison y sont proposés par Le Comptoir de Monaco - © Christophe Raynaud de Lage

Avec l’arrivée des journées pluvieuses, le théâtre est un vrai refuge pour les amateurs d’émotions.

Le principe d’incertitude a ouvert le bal le vendredi 3 novembre dernier. Cette pièce de Simon Stephens mise en scène par Louis-Do de Lencquesaing relate la relation de deux êtres séparés par 30 années d’écart. Le couple est incarné par Jean-Pierre Darroussin et la sublime Élodie Frégé.

Les rendez-vous se poursuivent mardi 7 novembre avec J’ai trop d’amis dont le texte et la mise en scène sont signés David Lescot. Un spectacle à voir en famille qui convient aux enfants dès 8 ans et qui aborde avec brio la question de la popularité au collège. Trois talentueuses comédiennes ont été choisies pour plonger dans cet univers impitoyable de préados : Elise Marie, Lia Khizioua et Camille Bernon. À noter que cette œuvre a reçu le Molière 2022 du Meilleur Spectacle Jeune Public.

Pour continuer, le Théâtre Princesse Grace est ravi de pouvoir présenter Seul(s), une pièce mise en scène par Alice Faure conçue et interprétée par Olivier Duverger Vaneck. Le comédien propose un seul en scène émouvant dans lequel il relate son histoire, celle d’un homme que la solitude a gagnée dès l’enfance. À découvrir mardi 14 novembre.

Place ensuite à la philosophie avec la réflexion autour d’un adage bien connu : L’espoir fait-il vraiment vivre ? Pour y répondre, trois philosophes ont été invités à partager leurs connaissances et sensibilités. Il s’agit de Vincent Delecroix, Corinne Pelluchon et Camille Riquier. Le débat sera animé par Raphael Zagury-Orly, philosophe et membre fondateur des Rencontres Philosophiques de Monaco jeudi 16 novembre de 19 heures à 21 heures. L’entrée est libre en fonction des places disponibles.

Le mois de novembre s’achève sur L.U.C.A (Last Universal Common Ancestor), là aussi un spectacle tous public accessible dès 14 ans dont la conception, le texte et l’interprétation reviennent à Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli et la co-mise en scène à Quantin Meert. La représentation remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore les notions d’héritage et d’intégration. Elle est programmée au jeudi 23 novembre et sera suivie d’un bord de scène avec les comédiens.

Que faire à Monaco ce mois de novembre 2023 ?

Plus d’infos :

Pour découvrir les détails du programme et procéder aux réservations, rendez-vous sur le site du Théâtre Princesse Grace ou sur Monte-Carlo Tickets. Vous pouvez également passer un coup de fil au +377 93 25 32 27 ou vous rendre sur place, à la billetterie du théâtre, du lundi au vendredi de 9h30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.