À Monaco, 31 pays ont discuté d’un plan mondial pour un transport respectueux de l’environnement

La 2ème édition du Monaco Hydrogen Forum s’est tenue les 27 et 28 novembre derniers, à l’Hôtel Hermitage. Gouvernements, industriels, start-up, et experts internationaux étaient présents pour discuter de l’hydrogène renouvelable.

Il y a trois ans, la Monaco Hydrogen Alliance était créée, une association visant à promouvoir l’utilisation de l’hydrogène renouvelable dans les transports terrestres, aériens et maritimes. Présidée par John Rossant, l’association organise un forum sur le territoire monégasque pour la seconde année consécutive, lui permettant de réunir ses membres, des opérateurs publics et privés, des leaders industriels et des décideurs politiques. Au total, 240 représentants étaient présents, d’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Union européenne et des pays nordiques.

« 1/3 des émissions de gaz à effet de serre vient du secteur des transports et l’hydrogène est une solution d’avenir pour le Gouvernement Princier qui exerce aujourd’hui une veille active dans laquelle nous sommes capables de détecter des innovations et start-ups innovantes […] Pour le secteur maritime et la société de yachting, nous restons attentifs à des solutions hydrogène », a notamment évoqué dans son discours Céline Caron-Dagioni, Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme à Monaco.

Une entreprise allemande récompensée

L’Alliance a décerné le 2ème Monaco Prize for Innovation in Renewable Hydrogen and Transportation, qu’elle avait lancé au printemps 2022. Le concours mondial a évalué 55 solutions provenant de 15 pays. C’est finalement H2FLY, développeur spécialisé dans les technologies de piles à combustible à hydrogène pour l’aviation basé à Stuttgart, qui s’est vu décerner le prix cette année.

