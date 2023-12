À Monaco, La Grande Papeterie est désormais 100% en ligne

La boutique a définitivement fermé pour laisser place à un site lancé en septembre dernier.

Si vous vous présentez à l’adresse indiquée soit au 6 rue Imberty, vous ne trouverez pas d’étalages, de vendeurs ou de caisse, mais des bureaux. La boutique physique qui se situait d’abord dans le quartier de Monte-Carlo puis dans le quartier de la Condamine, a en effet définitivement fermé ses portes en 2020, pour laisser place, en 2023, à la plateforme « Papeterie Plus ».

Un choix assumé par l’ancien gérant devenu employé commercial : « les loyers étant très élevés, et la concurrence des plateformes de plus en plus sévère, l’affaire n’était plus rentable. Comme beaucoup de papeteries, nous avons fermé nous aussi ». Et l’épidémie de Covid-19 n’a pas arrangé les choses. « Le télétravail s’est démocratisé, et le travail au bureau s’est fait plus rare. Par conséquent, les besoins ont diminué ce qui a fait chuter la consommation de papeterie de 30 à 40 % », poursuit Christophe Juarez.

Coup de pouce du Gouvernement Princier

Pour leur transition numérique, l’équipe a pu compter sur le Fond Bleu, aide gouvernementale qui a permis de lancer la plateforme. « Nous ne souhaitions pas nous associer à de grands groupes comme Calipage, car nous voulions absolument conserver un business monégasque. Ce que nous avons créé, c’est un mini Amazon aux couleurs de la Principauté. Le côté positif d’être 100% en ligne, c’est que nous pouvons dorénavant proposer plus de 70 000 articles, ces derniers étant stockés dans un entrepôt à proximité », confie Mike Casan Ballester, le nouveau gérant. Avec Papeterie Plus, les clients peuvent en effet trouver bien plus que des stylos et des carnets, mais absolument tout ce qui est nécessaire dans un bureau : des ampoules en passant par le café, le mobilier et même les altères et les ballons de yoga.

Autre argument qui a de quoi séduire, et en particulier les petites bourses : les prix. « Nous proposons des produits à des tarifs plus attractifs qu’avant et nous sommes entre 20% et 50% moins chers que nos concurrents », assure Mike Casan Ballester. Comme la multinationale américaine, les délais de livraison sont rapides : trois jours ouvrés environ, et la livraison est gratuite à Monaco.

Pour les pros et les particuliers

Essentiellement utilisé par les professionnels et institutions après son lancement, le site attire désormais les fidèles clients de la Grande Papeterie, qui doucement, prennent de nouvelles habitudes. « Nous travaillons en majorité avec les écoles qui passent commandent, comme l’établissement FANB, l’école Cours Saint-Maur ou l’école de la Condamine mais de plus en plus de particuliers se rapprochent de nous. L’activité démarre vachement bien », sourit Christophe Juarez. Pour les moins à l’aise avec internet, ou pour les nostalgiques, un service premium est proposé, et les clients peuvent toujours se déplacer, téléphoner ou envoyer les photos des articles qu’ils souhaitent pour passer commande. Laurent Lepetit, à la fois vendeur et livreur, est toujours disponible pour assurer ce service.

Si on ne se modernisait pas à Monaco, nous aurions eu un problème de compétitivité à long terme. Christophe Juarez, ancien gérant La Grande Papeterie

L’interface du site internet Papeterie Plus à l’esprit pop art – © Papeterie Plus

Si la boutique se situait pendant une longue période, de 1956 à 2017, au 14 avenue de la Costa, elle a aussi eu quelques années d’existence au 9 rue Baron Sainte-Suzanne de 2018 jusqu’en 2020. En effet, lorsque la première propriétaire a vendu le fonds de commerce, c’est Christophe, qui à l’époque était employé, qui a souhaité poursuivre l’aventure. « Je trouvais dommage que l’entité disparaisse car c’est réellement une icône ».

Pour celles et ceux qui s’interrogeaient sur la fermeture ou non de La Grande Papeterie de Monaco, retenez donc quelle est maintenant numérique, sous le nom de « Papeterie Plus By La Grande Papeterie », à ne pas confondre avec « Alphabet, La Grande Papeterie Monégasque » dans le quartier de la Condamine.