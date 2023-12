Ce qu’il faut savoir pour investir dans l’immobilier à Bali

Les zones les plus prometteuses et en plein développement à Bali: Revue des emplacements.

Bali est une île riche en culture avec de nombreuses attractions naturelles et historiques. De magnifiques plages de sable noir et doré, d’interminables rizières et plantations de café, des temples anciens, des jungles tropicales et des volcans endormis puissants – tout cela, c’est Bali. L’infrastructure moderne se marie parfaitement aux traditions culturelles et aux nombreuses possibilités de loisirs sportifs et balnéaires.

Les régions de l’île de Bali sont très diverses et présentent des différences importantes en termes de climat, d’infrastructure et d’atmosphère. Ensemble, ils font de Bali un lieu de détente et de vie unique qui attire constamment des voyageurs du monde entier.

Bali attire les gens pour diverses raisons : certains s’y installent pour faire du surf, d’autres sont fascinés par la beauté des paysages et des couchers de soleil, d’autres encore sont à la recherche d’un développement spirituel. Si vous envisagez de vous installer à Bali, il est important de choisir un quartier en fonction de vos préférences, de vos moyens financiers et de votre mode de vie.

Nous avons rassemblé pour vous un guide détaillé des lieux les plus prometteurs et en plein développement de Bali, mettant en évidence toutes leurs caractéristiques distinctives !

Canggu

La région de Canggu est située sur la côte ouest de l’île de Bali. Canggu est apparu sur les cartes des voyageurs il n’y a pas si longtemps, mais en seulement quelques années, elle a réussi à gagner une énorme popularité pour devenir l’un des centres touristiques les plus branchés de l’île. Les gens ont découvert des vacances de qualité et ont réalisé que Bali n’est pas seulement des plages, mais aussi des activités sportives, une vie sociale animée et des clubs branchés sur la plage.

Ce quartier est populaire auprès des expatriés Leur choix de vivre à Canggu n’est par hasard. La région possède une infrastructure très développée et offre tout ce dont on a besoin pour vivre et se détendre : une variété de villas et d’appartements situés près de la plage parmi les rizières verdoyantes, des cafés et des restaurants pour tous les goûts et budgets, des magasins, des spas et des camps de surf. Cependant, le quartier n’est pas aussi bruyant et touristique que ses voisins les plus proches Canggu est une destination de choix pour les adeptes du mode de vie sain, les surfeurs et les jeunes branchés.

Canggu a connu une croissance rapide au cours des 10 dernières années. Jusqu’à récemment, Canggu était considéré comme un quartier de Bali qui commençait à gagner en popularité.

Cependant, aujourd’hui, on peut affirmer avec certitude que Canggu est un quartier à part, avec ses propres atouts, notamment les meilleurs clubs de plage du monde sur l’île et son atmosphère unique. À Canggu, les terrains disponibles se font rares, ce qui rend l’immobilier et la location plus coûteux que dans les quartiers voisins.

Sanur

Sanur est l’un des plus anciens quartiers touristiques de Bali, avec son propre charme unique. Une ville verte, calme et spacieuse est traditionnellement une destination de choix pour les personnes qui recherchent des vacances tranquilles loin de l’agitation de la ville. La pittoresque côte de Sanur n’a pas de vagues hautes et ses plages conviennent parfaitement à la baignade. Ici se trouve la célèbre promenade piétonne longue de 5,5 kilomètres, où vous pourrez profiter d’une agréable promenade, faire du vélo ou dîner dans un restaurant confortable avec vue sur l’océan.

Grâce à d’importants investissements de l’État et de grandes entreprises étrangères, ce tranquille quartier côtier du sud-est de l’île se transforme rapidement en un centre stratégique de développement de Bali et en l’une des destinations touristiques les plus prometteuses.

Sanur se prépare à une transformation majeure avec l’ouverture imminente d’installations d’envergure mondiale. Ces projets auront un impact significatif sur la croissance économique de la région et attireront davantage des touristes : le plus grand centre médical d’Indonésie sur 44 hectares, un port pour les navires de croisière, un port de plaisance pour les super yachts et le centre commercial et de divertissement ICON

Sanur est l’un des quartiers les plus urbanisés de Bali. La majeure partie de la zone côtière de Sanur appartient à des hôtels, des clubs de plage ou des complexes privés, et il n’y a pratiquement pas de terrains libres.

Immobilier à Sanur © Magnum Estate Immobilier à Sanur © Magnum Estate

Bukit

La péninsule de Bukit, située au sud, se distingue considérablement du reste de Bali : elle ne possède pas de rizières, mais elle présente des falaises élevées offrant des vues incroyables sur l’océan. Bukit est réputé pour ses paysages captivants, ses magnifiques plages, ses meilleurs spots de surf, ses logements haut de luxe et ses prix élevés.

Ce coin de Bali est celui où les plages sont de sable blanc et l’eau est turquoise, offrant des vues spectaculaires sur les falaises. Bukit abrite les plages les plus magnifiques de l’île: Dreamland, Melasti, ainsi que les célèbres spots de surf : Padang-Padang, Uluwatu, Balangan. Les gens viennent ici pour prendre des bains de soleil, faire du surf et admirer le coucher de soleil dans des restaurants branchés avec une vue panoramique époustouflante. Bukit abrite également tout un quartier d’hôtels 5 étoiles à Nusa Dua, qui est largement considéré comme la station balnéaire la plus luxueuse de Bali.

© Magnum Estate

Sur les hauteurs du centre de la péninsule se trouvent de nombreuses villas de luxe offrant des vues spectaculaires sur l’océan et la ville de Bali la nuit. En effet, la péninsule de Bukit, à Bali, est une région très populaire, ce qui entraîne une pénurie de terrains libres. Cela se traduit par des prix de vente et de location de l’immobilier plus élevés que dans le reste de l’île.

Ubud

Ubud est une région renommée pour sa culture et sa nature. Ubud est entouré de jungle et de rizières en terrasses. La région est également connue pour son grand nombre de temples et son architecture traditionnelle, ce qui en fait l’un des endroits les plus pittoresques de Bali.

Ubud est une région unique à Bali. Le climat est plus frais que dans les régions côtières, il n’y a pas d’océan, pas de vagues parfaites et pas d’attributs touristiques traditionnels, mais elle est tout aussi populaire que les régions côtières de Bali. Ubud est considéré comme la capitale culturelle et spirituelle de l’île.

© Magnum Estate

Le célèbre Sanctuaire des singes d’Ubud est un complexe de temples situé dans une réserve naturelle. Il y a beaucoup d’endroits dans les environs d’Ubud où vous pouvez vous détendre et profiter de la belle nature, notamment des cascades, des lacs de montagne et des sources chaudes.

Le centre historique est assez animé, avec une infrastructure touristique développée et des niveaux de prix élevés, mais à mesure que l’on s’éloigne de celui-ci, le coût des terrains et des biens immobiliers diminue considérablement. Malgré sa popularité auprès des touristes et des expatriés, Ubud et ses environs ont beaucoup de terres libres, ce qui rend la liquidité du marché immobilier considérablement inférieure à celle des zones côtières.

Récapitulons

Il est clair que cette liste de quartiers de Bali n’est pas complète et le choix dépend de vos préférences personnelles et de vos objectifs.

Sanur et Nusa Dua conviennent parfaitement à des vacances familiales tranquilles. Il existe de nombreux endroits isolés dotés d’infrastructures adaptées et de plages tranquilles, de sorte que les amateurs de calme trouveront facilement une option à leur goût. Les endroits les plus appropriés pour le surf professionnel et les loisirs actifs sont Canggu et Bukit.

Kuta et Seminyak séduiront les amateurs de vie nocturne et de divertissement. Le nord, l’est et le centre de l’île sont les régions les plus calmes, il y a beaucoup moins de touristes et la vie est tranquille et détendue. Si vous pouvez vous passer de la proximité des plages et que vous recherchez le yoga et la solitude, Ubud offre le calme et la tranquillité dont vous avez besoin.

Si vous avez sérieusement décidé de déménager à Bali, nous vous recommandons de vous concentrer sur Canggu et Sanur pour un séjour permanent.

Lors du choix d’un bien immobilier pour la vie ou pour un investissement, il est important de prendre en compte différents facteurs qui influencent son prix : l’emplacement du quartier, son infrastructure, ses attractions touristiques, etc. En outre, le coût de villas ou d’appartements aux paramètres similaires peut varier considérablement en fonction de leur emplacement. Les régions côtières sont traditionnellement très demandées, donc plus on est proche de l’océan, plus le prix est élevé. L’immobilier résidentiel en bord de mer est très prisé dans le monde entier, encore plus sur une petite île comme Bali, où il est accessible uniquement aux résidents et aux vacanciers les plus privilégiés. Ubud et le centre de l’île sont parfaits pour les adeptes de la pleine conscience et du développement spirituel, mais ce ne sont pas les meilleurs choix si vous envisagez d’investir dans l’immobilier.

L’infrastructure de Bali continue de se développer rapidement, offrant aux voyageurs de plus en plus d’opportunités de vacances de qualité avec un accent notable sur le secteur premium. Grâce à d’importantes investissements du gouvernement et de grandes entreprises internationales, l’île est en train de devenir une destination touristique incontournable du tourisme en Asie du Sud-Est.

