Инвестиции в недвижимость на Бали — вот что вам нужно знать

Самые перспективные и развивающиеся районы Бали: обзор локаций

Бали – остров с богатейшей культурой и множеством природных и исторических достопримечательностей. Шикарные пляжи с черным и золотым песком, бесконечные террасы рисовых и кофейных плантаций, древние храмы, тропические джунгли и могучие дремлющие вулканы — все это Бали. Современная инфраструктура великолепно сочетается с культурными традициями и широкими возможностями для спортивного и пляжного отдыха.

Районы острова Бали очень разнообразны и серьезно отличаются климатом, инфраструктурой и атмосферой. Все вместе они делают Бали неповторимым местом для отдыха и жизни, которое неизменно притягивает путешественников со всего мира.

Бали манит людей по самым разным причинам: кто-то переезжает на Бали, чтобы заниматься серфингом, другой — без ума от красивых видов и закатов, кто-то — в поисках духовного развития. Если вы решили поселиться на Бали, то стоит выбирать оптимальный район исходя из ваших предпочтений, финансовых возможностей и образа жизни.

Мы подготовили для вас подробный гид по самым перспективным и развивающимся локациям Бали со всеми их особенностями.

Чангу

Район Чангу расположен на западном побережье острова Бали. Он появился на картах путешественников не так давно, однако всего за несколько лет смог завоевать огромную популярность и стать одним из самых модных туристических центров острова. Люди распробовали качественный отдых и поняли, что Бали – это не только пляжи, но и активные занятия спортом, светская жизнь и модные beach-клабы.

Именно этот приятный район чаще всего предпочитают экспаты. Они выбирают Чангу для жизни не случайно — здесь очень развита инфраструктура и есть все, что нужно для жизни и отдыха: разнообразные виллы и апартаменты, которые расположились недалеко от пляжа среди зелени рисовых полей, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек, магазины, SPA и серф-кэмпы.

При этом район не такой шумный и туристический, как его ближайшие соседи. Чангу — это мекка адептов здорового образа жизни, серферов и модной молодежи.

Чангу стремительно развивается последние 10 лет. Еще недавно об этом районе Бали писали как о только набирающим популярность, однако сегодня можно уверенно сказать, что Чангу – самодостаточный район со своими достоинствами: лучшими пляжными клубами мира на острове и своей неповторимой атмосферой. В Чангу дефицит свободной земли, поэтому недвижимость и аренда стоят дороже, чем в соседних районах.

Недвижимость в Берава © Magnum Estate

Санур

Санур — один из самых старых курортных районов Бали, обладающий своим особенным колоритом. Зеленый, тихий и просторный город традиционно предпочитают любители спокойного отдыха вдали от городской суеты. На живописном побережье Санура нет высоких волн и пляжи прекрасно подходят для купания. Здесь же находится знаменитая пешеходная набережная длиной 5,5 км, где можно насладиться прогулкой, покататься на велосипеде или поужинать в уютном ресторане с видом на океан.

Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства и крупных иностранных компаний этот тихий прибрежный район на юго-востоке острова, стремительно превращается в центр стратегического развития Бали и одну из самых перспективных туристических локаций.

Совсем скоро Санур ждет глобальное преображение, в районе откроются масштабные объекты мирового значения, которые окажут значительное влияние на экономический рост района и способствует увеличению потока туристов: самый крупный медицинский центр Индонезии площадью 44 гектара, порт для круизных лайнеров, марина для суперяхт и уникальный торгово-развлекательный центр ICON.

Санур — один из самых застроенных районов Бали, при этом большая часть прибрежной зоны Санура принадлежит отелям, пляжным клубам или частным комплексами, а свободных земельных участков практически нет.

Недвижимость в Санур © Magnum Estate Недвижимость в Санур © Magnum Estate

Букит

Полуостров Букит на юге сильно отличается от остального Бали: здесь нет рисовых полей, зато есть высокие скалы, с которых открываются невероятные виды на океан. Букит славится захватывающими пейзажами, прекрасными пляжами, лучшими серф-спотами, элитным жильем и высокими ценами.

Это именно та часть Бали, где на пляжах белый песок и бирюзовая вода, а от видов на клифы захватывает дух. В Буките находятся самые красивые пляжи острова: Дримленд, Меласти, а также знаменитые серф-споты: Паданг-Паданг, Улувату, Баланган. Сюда приезжают загорать, кататься на серфинге и смотреть закаты в модных ресторанах с потрясающим видом. На Буките также расположен целый район с 5-звездочными отелями Нуса-Дуа, который по праву считается самым роскошным курортом Бали.

© Magnum Estate

На возвышенности в центральной части полуострова множество элитных вилл с шикарными видами на океан и ночной Бали. При этом на Буките дефицит свободной земли, поэтому стоимость продажи и аренды недвижимости выше, чем на остальном острове.

Убуд

Убуд — это район, который славится своей культурой и природой. Он находится в окружении джунглей и рисовых террас и славится большим количеством храмов и традиционной архитектурой, что делает его одним из самых живописных мест на острове Бали.

Это бесспорно уникальный район: климат в Убуде прохладнее, чем в прибрежных районах, здесь нет океана, идеальных волн и традиционных атрибутов туристической жизни, при этом он пользуется не меньшей популярностью, чем прибрежные районы Бали. Убуд считается культурной и духовной столицей острова.

© Magnum Estate

В Убуде находится знаменитый Священный лес обезьян — это храмовый комплекс, расположенный на территории природного заповедника. Также в окрестностях много мест, где можно отдохнуть и насладиться красивой природой: водопадами, горными озерами и термальными источниками.

Исторический центр достаточно оживленный, с развитой туристической инфраструктурой и соответствующим уровнем цен, а по мере удаления от него, стоимость земли и недвижимости заметно снижается. Несмотря на популярность среди туристов и экспатов, в Убуде и его окрестностях много свободной земли, поэтому ликвидность недвижимости значительно ниже, чем в прибрежных районах.

Подведем итоги

Конечно, это не полный список районов Бали и выбор зависит от ваших личных предпочтений и целей.

Для спокойного семейного отдыха подойдет Санур и Нуса-Дуа, здесь много уединенных мест с подходящей инфраструктурой и спокойные пляжи, так что любители тишины легко найдут вариант по душе. Самые подходящие районы для профессионального серфинга и активного отдыха — Чангу и Букит. Любителям ночной жизни и развлечений придутся по душе Кута и Семиньяк.

Север, восток и центр острова — самые спокойные районы, туристов гораздо меньше и жизнь идет неспешно и расслабленно. Если вы легко обходитесь без близости к пляжам, то заняться йогой и побыть наедине с собой можно в тишине Убуда.

Если вы всерьез решили переехать на Бали, то для постоянного проживания мы рекомендуем обратить внимание на Чангу и Санур.

Выбирая недвижимость для жизни или для инвестиций необходимо учитывать разные факторы, которые влияют на ценообразование: расположение района, его инфраструктуру, достопримечательности и т.д.. При этом стоимость одинаковых по параметрам вилл или апартаментов может в несколько раз отличаться в зависимости от их локации. Прибрежные районы традиционно пользуются самой большой популярностью, соответственно, чем ближе к океану, тем выше цена. Жилая недвижимость на берегу моря высоко ценится во всем мире, тем более на таком небольшом острове как Бали, где она доступна только для самых привилегированных жителей и отдыхающих. Убуд и центральная часть острова прекрасно подойдет адептам осознанности и духовного развития, однако это не лучший выбор, если вы планируете инвестировать в недвижимость.

Инфраструктура Бали продолжает активно развиваться, предлагая путешественникам все больше возможностей для качественного отдыха с заметным фокусом на премиальный сектор. Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства и крупных международных компаний остров стремительно превращается в мекку международного туризма Юго-восточной Азии.

Вы готовы инвестировать на Бали? Magnum Estate — индонезийский застройщик с более чем 10-летним опытом работы в сфере элитного строительства на Бали. Компания специализируется на строительстве и управлении первоклассными объектами, включая коммерческую недвижимость, инвестиционную недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов.

Узнать больше: Magnum Estate — лидирующий застройщик элитной недвижимости на Бали